Старт продаж смарт-колонки Samsung Galaxy Home Mini отложен на неопределённый срок

Представитель Samsung в Южной Корее официально заявил, что компания пока не планирует продавать умную колонку Galaxy Home Mini отдельно. В данный момент устройство доступно только в качестве подарка для тех, кто оформил предзаказ на любой из смартфонов серии Galaxy S20 в Южной Корее. Соответственно, первыми новое устройство смогут опробовать владельцы флагманских смартфонов, а получат они смарт-колонку 6 марта.

Ранее компания Samsung сообщала о запуске Galaxy Home Mini в продажу с 12 февраля, но запись, гласящая об этом, была удалена, а запуск устройства в продажу отменен без объяснения причин.

Многие потенциальные клиенты Samsung с нетерпением ждут поступления смарт-колонки в продажу, но вряд ли кто-то решит потратить круглую сумму на покупку Galaxy S20 ради того, чтобы получить ее в подарок. Согласно удалённой записи, гласившей о поступлении устройства в продажу с 12 февраля, его стоимость составит $83.

Напомним, что Galaxy Home Mini была представлена ещё в 2018 году вместе с Samsung Galaxy Note 9. В прошлом году Samsung также запускала программу бета-тестирования динамика. Google и Amazon имеют в продуктовых портфолио сходные продукты. Это Google Home Mini и Amazon Echo соответственно, поэтому компания Samsung сейчас в роли догоняющей.