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Выход новой версии наушников Apple AirPods Pro задержится

Вспышка коронавируса может привести к задержкам выхода ряда новых устройств Apple. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на информацию, полученную от источников, связанных с каналами поставок.

«Яблочная» империя уже предупредила, что объёмы поставок iPhone на мировой рынок будут временно ограничены. Это объясняется приостановлением работы ряда китайских предприятий, занимающихся выпуском электронных компонентов. Кроме того, нарушена отлаженная схема работы цепочек поставок.

Как мы сообщали ранее, Apple намерена выпустить в текущем году упрощённую версию полностью беспроводных наушников-вкладышей AirPods Pro. И вот теперь говорится, что организовать выпуск этого устройства в ранее намеченные сроки не удастся из-за коронавируса.

«Производство Apple AirPods Pro начального уровня, вероятно, не будет организовано в начале второго квартала 2020-го, как планировалось», — говорится в публикации DigiTimes.

Не исключено, что вспышка коронавируса приведёт к тому, что Apple будет вынуждена перенести выпуск и других готовящихся устройств. Впрочем, сама «яблочная» компания об этом предпочитает не говорить. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: airpods pro, apple, iphone, наушники, смартфон
airpods pro, apple, iphone, наушники, смартфон
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