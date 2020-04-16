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HP представила обновлённый Envy 15 с мощным оснащением для творческой работы

Помимо ноутбуков ZBook Create и Studio компания HP представила также обновлённый Envy 15.  Если первые две новинки ориентированы на профессиональных «создателей контента», то новый Envy позиционируется скорее, как решение для массовых пользователей, но также «заточен» под творческую работу.

Ноутбук Envy 15 оснащён 15,6-дюймовым дисплеем. В максимальной комплектации используется сенсорная OLED-панель с разрешением 4K (3840 × 2160 точек), яркостью 400 кд/м2 и стопроцентным охватом цветового пространства DCI-P3. Дисплей окружают весьма тонкие рамки, за счёт чего ноутбук имеет довольно компактные габариты.

В основе обновлённого Envy 15 лежат процессоры Intel Core семейства Comet Lake-H, вплоть до восьмиядерного Core i9-10980HK. В качестве основы графической подсистемы выступают видеокарты NVIDIA GeForce вплоть до GeForce RTX 2060 Max-Q. Отвод тепла от такого «горячего» оснащения обеспечивает система охлаждения с испарительной камерой и двумя мощными 12-В вентиляторами.

Объём оперативной памяти DDR4 достигает 32 Гбайт в старших модификациях. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель M.2 PCIe объёмом до 1 Тбайт. Отмечается поддержка Wi-Fi 6 и наличие двух портов Thunderbolt 3. Ноутбук Envy 15 оснащён батареей на 83 Вт·ч, которая способна обеспечить до 16,5 часов автономной работы. Есть и поддержка быстрой зарядки — батарея восполнится на 50 % за 45 минут.

Ноутбук HP Envy 15 поступит в продажу в июне по цене от 1350 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: envy, hp, ноутбук, comet lake, geforce rtx
envy, hp, ноутбук, comet lake, geforce rtx
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