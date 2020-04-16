Чипсет AMD B450 будет поддерживать настольные процессоры Ryzen 4000

К концу текущего или в начале следующего года AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000, которые будут использовать архитектуру Zen 3 в сочетании с усовершенствованным 7-нм техпроцессом. Их принадлежность к платформе Socket AM4 не оспаривалась и раньше, а теперь появились сведения о совместимости будущих новинок с материнскими платами на чипсете AMD B450.

Такой информацией поделился на страницах Reddit производитель игровых ноутбуков XMG, который умудрился создать переносной компьютер соответствующего форм-фактора, пригодный для эксплуатации настольных процессоров серии Ryzen 3000 с уровнем TDP не более 65 Вт. Система серии APEX 15 может приютить даже 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, если его TDP будет сконфигурирован соответствующим образом.

Производитель ноутбука уверяет, что для материнских плат на основе набора логики AMD B450 будет предусмотрена поддержка будущих процессоров Ryzen 4000 (Vermeer) посредством обновления BIOS. Об этом на странице Reddit с описанием свойств ноутбука XMG APEX 15 упоминается неоднократно. Попутно XMG поясняет, что процессоры Ryzen 4000 в исполнении Socket AM4 ранее октября представлены не будут, а из-за распространения коронавируса могут и задержаться. Помимо ограничений TDP для применения в ноутбуке, наверняка придётся смириться с отсутствием поддержки PCI Express 4.0 на уровне материнской платы. Сами процессоры этот интерфейс поддерживают, но AMD решила не «искушать судьбу» в случае с наборами логики серии 400, и официально не обеспечивает этим материнским платам поддержку нового интерфейса.