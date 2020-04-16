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Чипсет AMD B450 будет поддерживать настольные процессоры Ryzen 4000

К концу текущего или в начале следующего года AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000, которые будут использовать архитектуру Zen 3 в сочетании с усовершенствованным 7-нм техпроцессом. Их принадлежность к платформе Socket AM4 не оспаривалась и раньше, а теперь появились сведения о совместимости будущих новинок с материнскими платами на чипсете AMD B450.

Источник изображения: XMG

Источник изображения: XMG

Такой информацией поделился на страницах Reddit производитель игровых ноутбуков XMG, который умудрился создать переносной компьютер соответствующего форм-фактора, пригодный для эксплуатации настольных процессоров серии Ryzen 3000 с уровнем TDP не более 65 Вт. Система серии APEX 15 может приютить даже 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, если его TDP будет сконфигурирован соответствующим образом.

Источник изображения: Reddit, XMG

Источник изображения: Reddit, XMG

Производитель ноутбука уверяет, что для материнских плат на основе набора логики AMD B450 будет предусмотрена поддержка будущих процессоров Ryzen 4000 (Vermeer) посредством обновления BIOS. Об этом на странице Reddit с описанием свойств ноутбука XMG APEX 15 упоминается неоднократно. Попутно XMG поясняет, что процессоры Ryzen 4000 в исполнении Socket AM4 ранее октября представлены не будут, а из-за распространения коронавируса могут и задержаться. Помимо ограничений TDP для применения в ноутбуке, наверняка придётся смириться с отсутствием поддержки PCI Express 4.0 на уровне материнской платы. Сами процессоры этот интерфейс поддерживают, но AMD решила не «искушать судьбу» в случае с наборами логики серии 400, и официально не обеспечивает этим материнским платам поддержку нового интерфейса.

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Рубрики: Новости Hardware, наборы системной логики, процессоры, материнские платы, ноутбуки и нетбуки,
Теги: amd, amd ryzen, vermeer, b450, socket am4
amd, amd ryzen, vermeer, b450, socket am4
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