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«Билайн» рассказал о развитии сотовой сети 5G-Ready в Москве

Оператор «Билайн» рассказал о проведении масштабной программы по модернизации своей сотовой инфраструктуры в Москве. В частности, в условиях возросшей нагрузки на сеть по причине самоизоляции граждан и организации удалённой работы реализован дополнительный комплекс мер по усилению мобильной и фиксированной сетей для непрерывного оказания услуг связи.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Для расширения мощности сети и повышения скорости мобильного Интернета проведены агрегация частотных диапазонов LTE и дополнительный рефарминг 2G для увеличения ёмкости LTE 1800 МГц. Улучшена пропускная способность каналов передачи данных внутри помещений.

На всех базовых станциях, работающих в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 МГц, активирован режим MIMO 4x4. Он позволяет значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных.

Улучшение доступности голосовых сервисов достигнуто за счёт добавления более 3000 дополнительных передатчиков на сети 2G в диапазоне 1800 МГц.

По итогам первого квартала 2020 года было построено свыше 700 новых базовых станций в Москве и Московской области.

Масштабная программа нацелена на формирование в российской столице инфраструктуры 5G-Ready. Иными словами, ведётся активная подготовка к внедрению мобильной связи пятого поколения.

Что касается фиксированной сети, то её ёмкость возрастёт на 40 %. Кроме того, осуществляется модернизация транспортной сети: пропускная способность каналов поднимется с 10 до 100 Гбит/с. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: билайн, сотовая связь, сотовые сети, москва, 5g
билайн, сотовая связь, сотовые сети, москва, 5g
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