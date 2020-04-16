Первая партия смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro распродана за несколько минут

На этой неделе были представлены новые смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Теперь же аппараты китайской компании стали доступны для предзаказа. По сообщениям сетевых источников, вся первая партия новых флагманов OnePlus была полностью распродана всего за несколько минут.

Новые смартфоны OnePlus стали самыми дорогими моделями за всю историю компании, но поклонников это не остановило. За считанные минуты были распроданы даже аппараты стоимостью $999. По мнению источника, одна из причин популярности новинок OnePlus заключается в том, что вся партия состояла из разблокированных устройств, которые не имеют привязки к какому-либо конкретному оператору связи.

Ранее сообщалось о том, что за пределами Китая смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro появятся 21 апреля. Однако источник говорит о том, что некоторым желающим приобрести новинки придётся ждать до 29 апреля. Предполагается, что с этой даты новые смартфоны OnePlus станут доступны в фирменных точках продаж американских операторов T-Mobile и Verizon, а также в официальном онлайн-магазине производителя.

Стоит отметить, что количество устройств, вошедших в первую партию, неизвестно. Несмотря на это, быстрая реализация первой партии является показателем высокой популярности китайского бренда на рынке. Хотя каждое новое поколение устройств OnePlus становится дороже, производитель выпускает актуальные модели, которые ориентированы на широкий круг потребителей.