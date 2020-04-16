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Основной 5-нм продукцией TSMC станут платформы Kirin 1020 и Apple A14 Bionic

Тайваньский производитель чипов TSMC ранее сегодня отчитался о прибыли за первый квартал 2020 года. Выручка компании составила около 310,6 миллиардов тайваньских долларов, что на 2,1 % больше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост прибили составил 42 %. Самую большую прибыль, 35% от суммарного дохода, компании принесло производство чипов по нормам усовершенствованного 7-нм техпроцесса.

gizmochina.com

gizmochina.com

Следующим этапом для компании является производства чипов по нормам 5-нм техпроцесса. Компания уже приступила к массовому производству по новым нормам, и ожидается, что во второй половине года выйдет на полную мощность. Поскольку 5-нм техпроцесс TSMC является единственным в мире, готовым к массовому производству, ожидается, что выполненные по нему чипы принесут компании около 10 % годового дохода.

Согласно официальным данным, 5-нм чип, основанный на ядре Cortex-A72, сможет обеспечить в 1,8 раза большую плотность, на 15 % большую скорость и на 30 % меньшее энергопотребление, чем аналогичный 7-нм процессор.

gizmochina.com

gizmochina.com

Новый техпроцесс будет использоваться в основном при производстве чипсетов A14 Bionic и Kirin 1020 для Apple и Huawei соответственно. По предварительным данным, процессор Apple A14 Bionic перешагнёт отметку в 3 ГГц. Что касается Kirin 1020, никаких подтверждённых данных о нём пока нет. Однако, есть предположение, что новый мобильный чипсет Huawei будет построен с применением ядер Cortex-A78.

Apple A14 Bionic, как предполагается, стартует в серии смартфонов iPhone 12, а HiSilicon Kirin будет представлен вместе с Huawei Mate 40.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники,
Теги: процессоры, tsmc, apple, huawei, hisilicon
процессоры, tsmc, apple, huawei, hisilicon
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