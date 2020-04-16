С новым контроллером E Ink рукописный ввод станет быстрее

С прошлого года одной из точек роста компании E Ink заявлены электронные блокноты с поддержкой рукописного ввода. И всё бы ничего, только электронная «бумага» E Ink отличается низкой скоростью обновления экрана, что также может приводить к задержкам изображения при вводе текста с помощью пера. Сгладить этот недостаток в будущих продуктах партнёров компании поможет новый контроллер E Ink T1000.

По данным источников, первым устройством с контроллером E Ink T1000 станет электронный блокнот для рукописных заметок, набросков и работы с электронными текстами производства китайской компании iFlytek или Migu iFlytek. Утверждается, что благодаря чипу E Ink T1000 задержка перьевого ввода составит всего около 30 мс.

Следует сказать, что визуально задержка отображения ввода пером на экранах устройств с экранами E Ink сильно зависит от модели, прошивки и операционной системы, установленной на электронную книгу или блокнот. Можно рассчитывать, что применение новой схемотехники E Ink снизит вероятность отрицательного опыта при пользовании пером в будущих продуктах с электрофоретическими дисплеями. Особенно это важно с позиций акцента компании на электронные блокноты, значительная часть работы с которыми будет заключаться как раз в работе с пером.

Чип E Ink T1000 представляет собой микросхему синхронизации со стандартным интерфейсом MIPI DSI, но оптимизированную для сигнальной структуры электрофоретических экранов E Ink. Чип руководствуется уникальным алгоритмом, который не зависит от программной оболочки электронного устройства (Android, Windows, Linux и так далее) и в целом упрощает процедуры, необходимые для обработки сигналов от пера.