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«Яндекс» поможет сдать тест на коронавирус не выходя из дома

Команда разработчиков «Яндекса» в рамках социального проекта «Помощь рядом» запустила услугу безопасного тестирования на коронавирус COVID-19 в домашних условиях. Анализ платный, но первые 10 тысяч тестов проспонсирует сама компания.

Сообщается, что на первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут пожилые жители Москвы, входящие в группу риска (в возрасте 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность сдать анализ появится и для людей других возрастов и регионов, говорится в заявлении «Яндекса».

Тесты на коронавирус предоставляют и проводят лаборатории-партнёры проекта «Помощь рядом». Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте help.yandex.ru/covid19-test. Медработник лаборатории приедет на дом в указанное время, сверит паспортные данные из анкеты и возьмёт пробы для анализа. Когда результат будет готов, исследовательская организация отправит его по электронной почте пользователю.

Анализ проб на наличие у человека коронавирусной инфекции занимает один-три дня. Помощь в проведении тестов на первом этапе проекта оказывают лабораторные службы «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест». Присоединиться к партнёрской программе могут и другие работающие в сфере медицины исследовательские организации.

Проект «Помощь рядом» был запущен «Яндексом» в конце марта. В рамках инициативы компания в сотрудничестве с благотворительными фондами организует помощь медицинским и социальным службам в период пандемии коронавируса. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте help.yandex.ru.

По данным системы мониторинга «Яндекса» на 16 апреля, в России выявлено и подтверждено 27 938 случаев заражения COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 2304 человека, умерли — 232.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: коронавирус, здоровье, яндекс, тестирование, лаборатория
коронавирус, здоровье, яндекс, тестирование, лаборатория
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