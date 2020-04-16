Apple запатентовала технологию, которая позволит часам Watch спасать жизни

Apple Watch Series 5 мало изменились по сравнению с предыдущим поколением. Ситуация может кардинально измениться с выходом следующего поколения умных часов от компании из Купертино. В Сети в последнее время появлялась информация о том, что грядущее устройство сможет распознавать панические атаки и получит датчик погружения под воду.

В Интернете появилась информация о новом патенте Apple, который получил название «Портативное электронное устройство как медицинский спутник», опубликованном 14 апреля. В нём описана функциональность, позволяющая определить, находится ли пользователь под водой и объединить эту информацию с другими данными, такими как жизненные показатели организма и геолокация, для определения характера ситуации. Если давление воды достаточно высокое и обнаружены отклонения сердечного ритма от нормы, часы отправят уведомление в экстренные службы. Другими словами, Apple Watch следующего поколения смогут вызвать помощь, если их владелец будет тонуть.

Помимо этого, часы смогут определить свойства воды, такие как температура или наличие в ней вредных веществ, и предупредить пользователя об опасности. Описание функций звучит захватывающе, однако, стоит понимать, что далеко не все возможности, описанные в патентах, находят применение в конечных продуктах.