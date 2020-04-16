Обзор смартфона Huawei P40 Pro: один против всего мира
3DNewsНовости HardwareпроцессорыAMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на а...
Новости Hardware

AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось. Но похоже, спустя почти год компания AMD исправит данный недочёт.

Известный сетевой источник с псевдонимом momomo_us обнаружил свидетельства подготовки двух новых процессоров Ryzen 3 3000-й серии. Речь идёт о процессорах Ryzen 3100 и Ryzen 3 3300X, которые будут призваны конкурировать с предстоящими чипами Core i3 семейства Comet Lake-S.

Предполагается, что обе новинки предложат четыре ядра и восемь потоков. По всей видимости, как и другие процессоры Matisse, они будут использовать чиплетную компоновку с одним кристаллом с ядрами Zen 2, у которого половина ядер (один из двух CCX) будет отключена. Также оба чипа предложат 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и 2 Мбайт кеша второго уровня.

Процессор Ryzen 3 3100 сможет предложить максимальную тактовую частоту в 3,9 ГГц, тогда как Ryzen 3 3300X будет автоматически разгоняться вплоть до 4,3 ГГц. Уровень TDP каждой из новинок составит 65 Вт. Как и все остальные процессоры Matisse, новые Ryzen 3 смогут предложить поддержку интерфейса PCIe 4.0 и памяти DDR4-3200. Это также выгодно отличает их от готовящихся Core i3.

Стоимость процессоров Ryzen 3 3000-й серии пока не уточняется, но вряд ли она будет слишком высокой. Скорее всего цена не превысит отметку в $150 или даже меньше. Заметим, что вместе с новыми процессорами AMD может анонсировать и долгожданный чипсет среднего уровня B550.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае
Новые сведения о чипсете AMD B550: поддержкой PCI Express 4.0 только пахнет
Предварительные данные о быстродействии настольного процессора AMD Renoir
Массовое производство чипсетов AMD B550 и A520 начнётся в этом квартале
AMD в новом трейлере: Radeon RX 5000 и Ryzen 3000 — основа совершенных игровых ПК
Десятиядерным Intel Comet Lake-S потребуется жидкостное охлаждение
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 3000, amd, процессор, matisse, zen 2
ryzen 3000, amd, процессор, matisse, zen 2
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Apple представила обновлённый iPhone SE: мощная начинка в «популярном дизайне» 180
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси 98
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России 80
Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE 59

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Шаг к пониманию: магнитная трековая память может работать подобно нейронам в мозге человека
Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе
Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE
Google ежедневно блокирует миллионы фишинговых писем, связанных с коронавирусом 2 ч.
Square Enix: прохождение JRPG Trials of Mana займёт до 30 часов, а на мультиплеер планов нет 2 ч.
Приложение Samsung Hand Wash для смарт-часов напомнит, когда пора мыть руки 5 ч.
Использующие Ad Manager новостные издатели смогут 5 месяцев не платить Google за показ рекламы 5 ч.
Авторы RPG Sea of Stars рассказали о Гарле, поваре группы героев 7 ч.
Fallout 76: Wastelanders собирает положительные отзывы — игроки сравнивают ситуацию с No Man's Sky 7 ч.
Данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений Aptoide опубликованы на хакерском форуме 7 ч.
Konami отложила выход ближайших дополнений к eFootball PES 2020 из-за коронавируса 9 ч.
Следующим злодеем Resident Evil: Resistance оказался антагонист Resident Evil 3 9 ч.
Riot Games заплатит до $100 тысяч за обнаружение уязвимостей в античитерской системе Vanguard 9 ч.
Новый сверхлёгкий и гибкий солнечный элемент сможет поддерживать питание носимой электроники 11 мин.
По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google 22 мин.
Облако на вынос: AWS Snowball Edge получит больше RAM и CPU 2 ч.
Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей 5 ч.
Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту 5 ч.
Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC 7 ч.
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть 9 ч.
Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности 10 ч.
Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть 11 ч.
Samsung оборудует базовую версию смартфона Galaxy Note 20 аккумулятором на 4000 мА·ч 11 ч.