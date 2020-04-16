AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось. Но похоже, спустя почти год компания AMD исправит данный недочёт.

Известный сетевой источник с псевдонимом momomo_us обнаружил свидетельства подготовки двух новых процессоров Ryzen 3 3000-й серии. Речь идёт о процессорах Ryzen 3100 и Ryzen 3 3300X, которые будут призваны конкурировать с предстоящими чипами Core i3 семейства Comet Lake-S.

Предполагается, что обе новинки предложат четыре ядра и восемь потоков. По всей видимости, как и другие процессоры Matisse, они будут использовать чиплетную компоновку с одним кристаллом с ядрами Zen 2, у которого половина ядер (один из двух CCX) будет отключена. Также оба чипа предложат 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и 2 Мбайт кеша второго уровня.

Процессор Ryzen 3 3100 сможет предложить максимальную тактовую частоту в 3,9 ГГц, тогда как Ryzen 3 3300X будет автоматически разгоняться вплоть до 4,3 ГГц. Уровень TDP каждой из новинок составит 65 Вт. Как и все остальные процессоры Matisse, новые Ryzen 3 смогут предложить поддержку интерфейса PCIe 4.0 и памяти DDR4-3200. Это также выгодно отличает их от готовящихся Core i3.

Стоимость процессоров Ryzen 3 3000-й серии пока не уточняется, но вряд ли она будет слишком высокой. Скорее всего цена не превысит отметку в $150 или даже меньше. Заметим, что вместе с новыми процессорами AMD может анонсировать и долгожданный чипсет среднего уровня B550.