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В новом iPhone SE отсутствует чип U1, необходимый для работы с AirTag

В Интернете появилась информация, описывающая важное отличие нового бюджетного смартфона Apple от флагманского семейства iPhone 11. Как и новый iPad Pro, устройство не оснащено чипом U1, который будет использоваться для взаимодействия с трекерами AirTag. Их, по слухам, Apple представит уже этой осенью.

notebookcheck.net

notebookcheck.net

В настоящее время чип U1, представленный вместе со смартфонами серии iPhone 11, используется для повышения точности передачи файлов через AirDrop. По сути, он является GPS-локатором, который способен очень точно определять местоположение поддерживаемых устройств в пространстве.

notebookcheck.net

notebookcheck.net

Несмотря на то, что функциональность U1 на теперешний момент весьма ограничена, на нём, вероятно, будут завязаны многие инновационные возможности будущих устройств Apple. Конечно, сейчас отсутствие чипа вряд ли повлияет на спрос на новый iPhone SE. Всё же, ключевым в этом устройстве является то, что оно предлагает бескомпромиссную производительность флагманов Apple по цене от $399.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, apple, iphone, u1
смартфон, apple, iphone, u1
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