Игровые ноутбуки Lenovo Legion получили чипы Intel Comet Lake-H и GeForce RTX SUPER

Компания Lenovo обновила ноутбуки, а также пополнила ассортимент настольных ПК игровой серии Legion. Теперь портативные игровые машины серии предлагают новейшие центральные процессоры Intel Comet Lake-H 10-го поколения, а также дискретные графические карты серии NVIDIA GeForce RTX SUPER.

Обновлённые ноутбуки Legion смогут предложить новую клавиатуру TrueStrike с технологией Anti-ghosting, сверхбыстрым откликом и более мягким уровнем нажатия, а также обратной отдачей. Ещё они получили обновленную систему охлаждения Coldfront 2.0, а также Full HD IPS-экраны с частотой обновления до 240 Гц.

Флагманская 15,6-дюймовая модель ноутбука Legion 7i может быть оборудована процессорами Intel Core i9 и i7 10-го поколения, новыми дискретными графическими картами вплоть до GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, а также подсистемой хранения данных в виде твердотельного накопителя SSD PCIe NVMe объёмом до 1 Тбайт. Ноутбук может предложить Full HD IPS-дисплей с частотой обновления 144 или 240 Гц. Также будет доступна версия Legion 7Si c 4K-экраном (3840 × 2160 пикселей) с сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой Dolby Vision и стопроцентным цветовым охватом RGB.

Ёмкость батарей ноутбуков составляет 80 Вт·ч.

Стоимость базовой конфигурации портативной игровой машины Legion 7i начнётся с $1600. За базовую версию модели Legion 7Si попросят от $1200

Следующими идут модели Legion 5i и Legion 5. Самые важные различия между ними заключаются в том, что модель Legion 5i готова предложить процессоры Intel Core i7 и i5 10-го поколения и графические карты NVIDIA GeForce RTX (до RTX 2060), в то время как обычная модель Legion 5 предлагает процессоры AMD Ryzen 4600H или Ryzen 7 4800H и графические карты серии NVIDIA GTX (GTX 1650 и 1650 Ti). Кроме того, Legion 5i представлен двумя версиями: 15,6-дюймовой и 17,3-дюймовой. В обоих случаях ноутбук готов предложить Full HD IPS-дисплей с частотой обновления до 240 Гц и может быть оборудован до 16 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4.

Максимальная частота дисплея модели Legion 5 может составлять 120 Гц. Объём оперативной памяти — 8 Гбайт DDR4. Максимальный объём SSD NVMe-накопителя у всех моделей и версий может быть одинаковым — 1 Тбайт.

Ёмкость батареи Legion 5 — 60 Вт·ч, как и у 15-дюймовой модели Legion 5i. Ёмкость аккумулятора 17-дюймового Legion 5i — до 80 Вт·ч.

Цены на базовые версии следующие: $830 за 15-дюймовую Legion 5i, за 17-дюймовую версию попросят от $1130. Стоимость обычного Legion 5 начинается с $850.

Ассортимент бюджетной серии ноутбуков IdeaPad пополнился моделью IdeaPad Gaming 3. Новинка не оборудована клавиатурой TrueStrike, но Lenovo сообщает, что клавиатура IdeaPad Gaming 3 имеет отдельные кнопки управления медиаконтентом, более крупные стрелки, а клавиши используют малый ход в 1,5 мм.

В качестве основы 15,6-дюймовая модель IdeaPad Gaming 3 готова предложить процессоры Intel Core i7 и i5 H-серии 10-го поколения, а также дискретную графическую карту вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1650. Оперативной памяти здесь только 8 Гбайт. Объём SSD NVMe-накопителя — до 512 Гбайт. О ёмкости батареи производитель не сообщает, но обещает до 9,6 часов работы от одной зарядки.

Стоимость ноутбука IdeaPad Gaming 3 начинается с $730.

На десктопном фронте Lenovo представила системный блок Legion Tower 5i. Собранная в компактном mATX-корпусе новинка может быть оборудована процессорами Intel H-Series 10-го поколения. К сожалению, компания не сообщает о конкретных моделях чипов. Вариант на базе процессоров AMD Ryzen Lenovo обещают представить позже.

Система сможет предложить до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4, SSD NVMe-накопитель до 1 Тбайт, графическую подсистему вплоть до NVIDIA RTX 2080 SUPER, СЖО для процессора, а также RGB-подсветку.

Блоков питания на выбор предложат два: на 450 Вт или 600 Вт. Кроме того, некоторые конфигурации могут предложить прозрачную боковая панель и удобную ручку для переноски сверху. Системный блок легко разбирается без инструментов, как говорит компания. Размеры новинки — 609,6 × 330,2 × 558,8 мм.

Базовая конфигурация компактной игровой станции Legion Tower 5i будет предлагаться от $800.

Все новинки предлагают поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 802.11 AX и Bluetooth 5.0. В продажу все выше представленные модели ноутбуков и системный блок поступят 20 мая.