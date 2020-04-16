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MSI представила первую в мире GeForce RTX 2080 Ti с 16-Гбит/с видеопамятью

Частота памяти видеокарт может довольно сильно влиять на производительность, ведь от неё зависит пропускная способность данной подсистемы. Мы уже видели ускорители с памятью GDDR6 с частотой 1850 МГц (пропускная способность 14,8 Гбит/с) и даже 1936 МГц (15,5 Гбит/с). Но теперь компания MSI представила первую и пока что единственную в мире видеокарту с 2000-МГц памятью (16 Гбит/с).

Уникальной новинкой стал графический ускоритель MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio. К сожалению, тайваньский производитель не уточняет, использовал ли он в новинке микросхемы памяти с номинальной частотой 2000 МГц, или же попросту разогнал общедоступные 1750-МГц чипы. В первом случае это сделало бы видеокарту первым общедоступным продуктом с новой более скоростной памятью, но второй вариант всё же более вероятен.

С точки зрения других характеристик новинка ничем не отличается от вышедшей ранее GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio. Графический процессор Turing TU102 с 4352 ядрами CUDA здесь разогнан до 1755 МГц в режиме Boost. К слову, это на 15 МГц ниже частоты GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z — самой продвинутой версии RTX 2080 Ti от MSI. Новая видеокарта оснащена массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и RGB-подсветкой.

К сожалению, компания MSI пока что не объявила ни стоимость уникальной видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio, ни сроков её появления в продаже.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: gddr6, geforce rtx 2080 ti, msi, видеокарта, оперативная память
gddr6, geforce rtx 2080 ti, msi, видеокарта, оперативная память
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