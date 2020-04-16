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Утечка руководства DJI Mavic Air 2 — скорость 68 км/ч, 48-Мп камера и прочее

Новый дрон DJI Mavic Air 2 засветился в системе сертификации ANATEL — бразильский аналог Федеральной комиссии связи США (FCC). Это ведомство поделилось некоторыми фотографиями и даже руководством пользователя нового дрона DJI, которое включает целый ряд любопытных данных о скорости, камере и многом другом.

Фотографии показывают, как будет выглядеть новый Mavic Air 2, но изображения мы видели и раньше. Что более интересно, так это спецификации, обнаруженные в документах. Новый DJI Mavic Air 2 будет способен развивать скорость до 68,4 км/ч, а максимальное время полёта составит 34 минуты. Для сравнения, оригинальный Mavic Air способен находиться в воздухе до 21 минуты, согласно спецификациям. Предельная скорость не изменилась.

Ещё одна любопытная подробность касается камеры: DJI применила 48-Мп датчик изображения. Можно предположить, что используется аналогичный современным сенсорам в смартфонах, создаваемым по методу Quad Bayer с размещением светофильтров Байера для покрытия не отдельных пикселей, а ячеек из четырёх светочувствительных элементов. Это позволяет снимать при хорошем освещении в разрешении 48 Мп (как правило, с размером пикселя 0,8 мкм), а при недостаточном — в 12 Мп (1,6 мкм).

Также метод Quad Bayer позволяет получать картинку в расширенном динамическом диапазоне на аппаратном уровне, когда половина пикселей работает с пониженной чувствительностью, а половина — с повышенной. Всё это позволяет надеяться на рост качества как фото, так и видео по сравнению с оригинальным дроном, у которого камера обладает разрешением 12 Мп.

В руководстве упомянут подвес с трёхосным механическим стабилизатором, поддержка съёмки видео 4K при 60 кадрах/с, 48-Мп фотографий, датчик предотвращения столкновений, интеллектуальные режимы полёта (например, ActiveTrack 3.0, Point of Interest 3.0, QuickShot), усовершенствованные системы помощи при полёте 2.0. Это позволяет проще получать более профессиональные результаты.

Данные о DJI Mavic Air 2 уже просачивались в Сеть не раз — в том числе мы видели новый контроллер, а также некоторую информацию о батарее благодаря сертификации FCC. Но теперь фотографии позволяют получить более полное представление, а руководство — узнать о впечатляющих характеристиках складного мини-дрона. Напомним, 28 апреля DJI должна представить свой новый квадрокоптер во время трансляции мероприятия «Выше и выше»:

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, Дроны и коптеры,
Теги: dji, mavic, mavic air 2, дрон, квадрокоптер
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