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Xbox.com «взломали»: 20 апреля будет представлено ограниченное издание Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Официальный сайт Xbox «взломали». При его посещении появляется «глючащее» видео, которое выводит сообщение, что вам нужно вернуться на страницу 20 апреля. Всё это является частью рекламной кампании Cyberpunk 2077, а в намеченную дату представят не что иное, как Xbox One X и геймпад в стилистике игры.

Очертание контроллера и консоли отчётливо видно в ролике на сайте. Впрочем, ждать 20 апреля вам не придётся. Amazon Canada уже ошибочно опубликовала раньше времени изображение ограниченной версии геймпада в стилистике Cyberpunk 2077.

Кроме того, пользователями Сети было найдено изображение коробки ограниченного издания Xbox Series X, где представлена сама консоль в стилистике Cyberpunk 2077. Возможно, это подделка.

Забавно и то, что Cyberpunk 2077 должна была выйти прямо сейчас, если бы её не перенесли на 17 сентября. Игра рассказывает историю наёмника Ви, который находится в поисках имплантата, дарующего бессмертие. Проект поступит в продажу на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt, cd projekt red, microsoft, xbox, xbox one x
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