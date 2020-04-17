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Процессоры, которые не смогли: подробности о 6- и 8-ядерных 10-нм Cannon Lake

Компания Intel изначально планировала начать массовое производство 10-нм процессоров ещё в 2016 году, и первыми такими чипами должны были стать представители семейства Cannon Lake. Но что-то пошло не так. Нет, семейство Cannon Lake всё же было представлено, но попал в него лишь один процессор — мобильный Core i3-8121U. Теперь же в Сети появились подробности ещё о двух так и не вышедших Cannon Lake.

Известный источник утечек с псевдонимом _rogame обнаружил в базе данных 3DMark записи о тестировании двух неведомых процессоров семейства Cannon Lake-H. По принадлежности к данному семейству можно сделать вывод, что они должны были стать первыми 10-нм чипами Intel для производительных мобильных компьютеров.

Один из процессоров обладал шестью ядрами и работал на шесть потоков. Его базовая тактовая частота составила всего 1 ГГц, а максимальную Turbo-частоту тест определить не смог. Другая несостоявшаяся новинка обладала уже восемью ядрами и шестнадцатью потоками. Базовая частота в этом случае составила 1,8 ГГц, а максимальная Turbo-частота в данном тесте достигла 2 ГГц.

Судя по всему, на решение Intel не выпускать такие процессоры повлияли не только проблемы с производством, но и невысокие тактовые частоты. Как известно, даже вышедшие в прошлом году мобильные процессоры семейства Ice Lake, которые можно считать первым полноценным семейством 10-нм чипов Intel, не могут похвастать высокой частотой. Проблема может быть исправлена только в следующем поколении — Tiger Lake.

В итоге, вместо Cannon Lake-H компания Intel в 2018 году представила шестиядерные Coffee Lake-H, а через год вышел и восьмиядерный Coffee Lake-H Refresh. Изначально же в планы Intel входило выпустить подобные процессоры раньше и с лучшими характеристиками. Но проблемы с освоением 10-нм техпроцесса поставили на них крест.

Кроме того, источник обнаружил записи о тестировании пары не вышедших процессоров Cannon Lake-Y. Оба имели по два ядра и четыре потока. У одного из них тактовая частота составила 1,5 ГГц, а у другого — 2,2 ГГц. Что интересно, по результатам тестов они превосходят своих предшественников — двухъядерные Kaby Lake-Y — более чем на 10 %. Тем не менее, производственные трудности закрыли двери в большой мир и перед этими чипами.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: cannon lake, 10 нм, intel, процессор
cannon lake, 10 нм, intel, процессор
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