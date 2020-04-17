Самоизолированные россияне раскупают GeForce GTX 1660 Super

Начавшиеся в России с конца марта вынужденные выходные привели к существенному изменению потребительского спроса. Это касается и компьютерных комплектующих, причём прирост покупательского интереса лучше всего заметен в сегменте графических карт. Так, продажи игровых ускорителей за последние две недели выросли более чем на треть.

Очередное исследование аналитиков крупнейшего российского ценового агрегатора «Яндекс.Маркет» выявило достаточно любопытную картину: введённые в стране карантинные мероприятия определённо увеличили число сторонников компьютерных игр, готовых инвестировать в новое оборудование для развлечений. Мы уже писали о том, что покупатели стали чаще интересоваться игровыми приставками, ноутбуками и стационарными компьютерами, а также игровой периферией. Теперь же стало известно, что вместе с этим заметно выросли и продажи видеокарт. Сообщается, что общее количество переходов в интернет-магазины за приобретением новых графических ускорителей для игр в период с 31 марта по 14 апреля увеличилось на 36 %.

При этом самой востребованной видеокартой в течение первых двух недель апреля оказалась Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G.

Данная видеокарта считается неплохим вариантом для игр в разрешении Full HD на высоких и максимальных настройках качества графики. Поэтому высокий спрос на неё отмечался и до этого — с начала года месяц за месяцем Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G стабильно становилась самой продаваемой видеокартой в России, если верить статистике Яндекс.Маркет.

При этом второй по популярности вариант комплектации современных игровых платформ в апреле выглядит очень неожиданно, ведь это — ускоритель ASUS MINING-RX470-4G-LED на базе устаревшего чипа Radeon RX 470 c 4 Гбайт видеопамяти. В своё время подобные видеокарты активно скупались майнерами, но теперь у них нашлось конверсионное игровое применение, и они приобрели немалую популярность у экономных геймеров. Ещё бы, ведь средняя стоимость данной карты составляет около 6900 рублей при очень приличной для такой цены производительности.

Кроме того, в тройку лидеров продаж в течение первых двух недель апреля попало и ещё одно решение компании Gigabyte — видеоплата GeForce GTX 1650 SUPER WindForce OC 4G.

Таким образом, в тройке фаворитов у российских покупателей фигурируют исключительно графические карты среднего и более низкого уровня. Такая ситуация — ещё один характерный признак нынешнего времени. Всего лишь месяцем ранее на третьем месте по продажам фигурировал производительный видеоакселератор Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X. Но теперь подобные карты, стоимость которых перевалила за 40 тысяч рублей, по количеству проданных экземпляров не попадают даже в пятёрку наиболее востребованных вариантов.

Если же говорить о состоянии российского розничного рынка видеокарт в целом, то пользователи в последние месяцы отдают явное предпочтение решениям, основанным на графических процессорах GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 570.