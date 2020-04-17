Опасаясь недружественного поглощения, Nokia может стать частной компанией

Акции Nokia подорожали в четверг на 7 % на фоне слухов о том, что компания работает с инвестиционном банком c целью защититься от недружественного поглощения. По неофициальной информации, ранее в этом году Nokia уже начинала рассматривать стратегические варианты для части подразделений, что также вызвало рост цены её акций.

Согласно сообщению издания TMT Finance, которое цитирует новостное агентство Reuters, Nokia ведёт переговоры с инвестиционным банком Citi с целью предотвращения недружественного поглощения всей компании или её частей. По слухам, сумма сделки с Citi может достичь $17,4 млрд, однако её детали не раскрываются. Официальные представители Nokia не комментируют слухи.

На момент написания заметки капитализация Nokia составляла $19,386 млрд, поднявшись с $14,90 млрд в середине марта 2020 года. Учитывая сумму предполагаемой сделки, менеджмент Nokia хотел бы сделать компанию частной, предложив акционерам продать свои акции консорциуму инвесторов.

Уйдя с рынка мобильных телефонов в 2014 году, Nokia продолжила лицензировать телекоммуникационные технологии и разрабатывать программы, однако основным бизнесом компании стало производство телекоммуникационного оборудования. Главными конкурентами Nokia Networks на рынке инфраструктурного телекоммуникационного оборудования (базовые станции и другое) в настоящее время являются Ericsson и Huawei, при этом Nokia Networks отстаёт от соперников на рынке 5G. При этом, Huawei и ZTE подвергаются санкциям со стороны США, что существенно затрудняет их бизнес по всему миру.

За прошлый год выручка Nokia составила €23,315 млрд, а операционная прибыль — €485 млн. Таким образом, в 2019 году компания смогла повысить доходы и выйти из убытков в прибыль. Глядя на результаты, очевидно, что Nokia находится в хорошем финансовом положении. Тем не менее, многих инвесторов беспокоит тот факт, что Nokia не только отстаёт от конкурентов в сегменте 5G-оборудования в части выручки и доли рынка, но и по объёму инвестиций, что может повлиять на конкурентоспособность Nokia Networks в перспективе.

Учитывая портфель интеллектуальной собственности Nokia, а также её контакты с операторами связи и другими потребителями телекоммуникационного оборудования, компания может быть интересна целому ряду покупателей. Разумеется, далеко не все потенциальные покупатели могли бы осуществить недружественное поглощение Nokia, принимая во внимания капитализацию, размеры компании и характер её бизнеса. Тем не менее, учитывая вызовы, с которыми сталкиваются многие телеком-компании сегодня, приобретение Nokia могло бы иметь смысл как с точки зрения получения интеллектуальной собственности и технологий, так и с точки зрения расширения присутствия на определённых рынках.

Стоит иметь в виду, что передача Nokia в частные руки дала бы новому руководству компании (новый исполнительный директор вступает в должность первого сентября) больше свободы в части принятия решений, непопулярных среди инвесторов, покупающих акции на открытом рынке. Кроме того, любые преобразования компаний всегда проще осуществлять в моменты, когда они находятся в частной собственности и не торгуются на бирже.

Впрочем, пока любая информация касательно будущего Nokia может считаться лишь слухами и спекуляциями.