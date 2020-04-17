Две мыши и клавиатура: игровые устройства ввода Lenovo Legion

Компания Lenovo в ближайшее время начнёт продажи мышей Legion M600 и Legion M300, а также клавиатуры Legion K300: эти устройства ввода игрового уровня впервые демонстрировались в январе на выставке потребительской электроники CES 2020.

Манипулятор Legion M600 относится к беспроводному типу. Устройство оснащено оптическим датчиком PixArt 3335 с разрешающей способностью до 16 000 DPI (точек на дюйм), а также надёжными переключателями Omron Micro Switches, рассчитанными на 50 млн срабатываний. Реализована многоцветная подсветка с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 200 часов. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C. Частота опроса — 1000 Гц.

Мышь Legion M300, в свою очередь, подключается к компьютеру посредством кабеля. Эта модель имеет симметричную конструкцию. Оптический датчик обеспечивает разрешающую способность до 8000 DPI; частота опроса — 1000 Гц. Есть многоцветная RGB-подсветка.

Наконец, клавиатура Legion K300 получила полноразмерную конструкцию. Заявленный срок службы кнопок достигает 20 млн нажатий. Реализована пятизонная многоцветная подсветка. Кроме того, упомянута защита от брызг.

Мыши Legion M600 и Legion M300 поступят в продажу до конца апреля по цене 80 долларов США и 30 долларов соответственно. Клавиатура Legion K300 станет доступна в мае по цене 50 долларов.