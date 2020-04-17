Портативные жёсткие диски Silicon Power A62 адресованы любителям игр

Компания Silicon Power анонсировала портативные жёсткие диски A62 Game Drive, оптимизированные специально для использования с игровыми приставками Sony PS4 Pro и PS4, а также Microsoft Xbox One.

Устройства заключены в корпус повышенной прочности, выполненный в соответствии со стандартом MIL-STD 810G 516.7. Накопители способны выдерживать падения с высоты до 122 см. Сертификация IPX4 означает защиту от водных брызг.

В серию A62 Game Drive вошли две модели — вместимостью 1 Тбайт и 2 Тбайт. Для подключения служит интерфейс USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Разумеется, использовать диски можно с традиционными персональными компьютерами (под управлением операционных систем Microsoft Windows, Apple macOS и Linux).

Новинки выполнены в чёрном корпусе с окантовкой синего цвета. Текстурированная поверхность препятствует появлению отпечатков пальцев.

Габариты составляют 131,7 × 86,5 × 14,9 мм, вес — от 180 г. Комплект поставки включает соединительный кабель USB Type-A.

На жёсткие диски Silicon Power A62 Game Drive предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока нет.