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Сделка между NVIDIA и Mellanox будет завершена 27 апреля

В марте прошлого года NVIDIA объявила о намерениях купить за $6,9 млрд активы израильского разработчика скоростных интерфейсов Mellanox Technologies, рассчитывая за счёт сопутствующей синергии усилить свои позиции в серверном сегменте. Китайские антимонопольные органы оказались самым сложным препятствием на пути одобрения сделки, но теперь и оно позади.

Источник изображения: Mellanox Technologies

Источник изображения: Mellanox Technologies

В лаконичном пресс-релизе на сайте NVIDIA сообщается, что китайские регуляторы одобрили сделку по покупке Mellanox Technologies по цене $125 за акцию на общую сумму $6,9 млрд. Из неофициальных источников известно, что китайские антимонопольщики потребовали от участников сделки не навязывать потребителям на территории КНР разного рода «необоснованные условия» типа покупки одних продуктов в нагрузку к другим.

Первоначально ожидалось, что сделка будет одобрена до конца прошлого года, но китайские власти думали дольше других. В конце декабря 2019 года NVIDIA получила одобрение европейских и мексиканских регулирующих органов на покупку активов Mellanox. На всех официальных мероприятиях текущего года представители NVIDIA говорили, что сделка должна быть завершена в этом полугодии. Теперь компания рассчитывает закрыть её к 27 апреля. После уплаты денежных средств в сумме $6,9 млрд NVIDIA сможет определиться с дальнейшей политикой в отношении возврата капитала инвесторам. Прибегать к заимствованиям для оплаты сделки ей не придётся, поскольку запас собственных свободных средств в полтора раза перекрывает необходимую сумму, как минимум.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, mellanox, сделка
nvidia, mellanox, сделка
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