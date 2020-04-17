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Новости Hardware

Xiaomi готовит ТВ-брелок и ряд других новинок для европейского рынка

В распоряжении интернет-источников оказалась информация о планах китайской компании Xiaomi по выпуску новых продуктов для европейских стран.

В частности, готовится ряд устройств для современного «умного» дома. Так, уже в мае на рынке Европы дебютирует новый телевизионный брелок Mi TV Stick, а также маршрутизатор Mi AiOT Router AC2350 для организации в жилище беспроводного покрытия Wi-Fi. Кроме того, в следующем месяце будет выпущен роботизированный пылесос Mi Robot Vaccum Mop 1C.

На июнь намечен анонс «умного» вентилятора Mi Smart Standing Fan 1C, камеры видеонаблюдения Mi Home Security Camera 1080p с магнитным креплением, смарт-лампы Mi LED Smart Bulb White, центра управления «умным» домом Mi Smart Home Hub, а также монитора температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2.

В июле на европейском рынке должны дебютировать скутеры с электрическим приводом Mi Electric Scooter 1S, Mi Electric Scooter Lite и Mi Electric Scooter Pro 2. Будут также выпущены вентилятор Mi Smart Standing Fan Pro, робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop Essential и портативный фотопринтер Mi Portable Photo Printer.

Очевидно, что Xiaomi также готовит для Европы ряд новых смартфонов, но конкретные модели пока не называются. Кроме того, компания может выпустить новые смарт-телевизоры. 

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Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: xiaomi, умная электроника, умный дом, тв-приставка, гаджеты
xiaomi, умная электроника, умный дом, тв-приставка, гаджеты
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