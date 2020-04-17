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Рассекречен новый смартфон Redmi с 48-Мп камерой и чипом Helio G80

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, готовит к выпуску загадочный смартфон под обозначением M2003J15SC. В распоряжении интернет-источников оказалась информация о технических характеристиках этого аппарата.

В частности, на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) сообщается, что готовящийся смартфон оборудован 6,53-дюймовым дисплеем. Будет применена панель формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек.

«Сердцем» новинки якобы послужит процессор Helio G80 разработки MediaTek. Этот чип содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель ARM Mali-G52 MC2.

Во фронтальной части установлена 13-мегапиксельная камера. В состав многомодульной тыльной камеры войдёт 48-мегапиксельный основной датчик.

Называются размеры устройства — 162,3 × 77,2 × 8,9 мм. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью около 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.

Появление сведений о смартфоне в базе данных TENAA означает, что официальная премьера аппарата уже не за горами. Пока, правда, не ясно, под каким именем устройство дебютирует на коммерческом рынке. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: redmi, xiaomi, смартфон
redmi, xiaomi, смартфон
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