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Модем Qualcomm 212 LTE рассчитан на устройства для Интернета вещей

Компания Qualcomm Technologies анонсировала новый однорежимный модем, предназначенный для использования в сегменте Интернета вещей: изделие получило название Qualcomm 212 LTE IoT Modem.

Разработчик называет новинку самым энергетически эффективным чипом класса NB2 (NB-IoT) в мире. Напомним, что NB-IoT — это платформа для узкополосного Интернета вещей. Сигнал NB-IoT обладает повышенной проникаемостью и дальностью распространения, а ёмкость сети позволяет подключить к одной базовой станции несколько десятков тысяч IoT-устройств.

Изделие Qualcomm 212 LTE IoT Modem содержит процессор приложений ARM Cortex M3, память и радиочастотный приёмопередатчик. Поддерживаются диапазоны частот от 700 МГц до 2,1 ГГц.

Решение соответствует категории Rel.14 LTE Cat-NB2. Пиковая скорость загрузки данных составляет 127 кбит/с, пиковая скорость передачи информации в сторону базовой станции — 158,5 кбит/с.

Изделие может функционировать в широком температурном диапазоне — от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия.

Модем подходит для таких устройств, как счётчики коммунальных услуг, датчики мониторинга и системы отслеживания активов. Новинка выйдет на коммерческий рынок во второй половине текущего года. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: qualcomm, модем, lte, интернет вещей, сотовая связь
qualcomm, модем, lte, интернет вещей, сотовая связь
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