Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» вернулся на Землю

Сегодня, 17 апреля 2020 года, в 08:16 по московскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан) совершил успешную посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15». На Землю вернулись участники длительной экспедиции на МКС — космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Олег Скрипочка и Джессика Меир прибыли на Международную космическую станцию (МКС) 25 сентября 2019 года. Эндрю Морган находился на околоземной орбите с 20 июля 2019 года.

За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской программе: это медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др. Кроме того, участники экспедиции поддерживал работоспособность МКС и проводили работы по её дооснащению новым оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

17 апреля в 04:53 по московскому времени «Союз МС-15» в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС. Спустя примерно три с половиной часа аппарат совершил посадку. В связи с эпидемиологической обстановкой Олег Скрипочка будет доставлен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации.

Сейчас на МКС работает экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

Между тем продолжается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-14». Аппарат уже состыкован с переходным отсеком блока третьей ступени носителя. Запуск корабля запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур.