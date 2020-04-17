Мощный смартфон iQOO Neo 3 5G показался на пресс-изображении

Информация о флагманском смартфоне iQOO Neo 3 5G, официальная презентация которого состоится 23 апреля, продолжает пополняться новыми подробностями. Появились данные о характеристиках аппарата и официальный рендер, демонстрирующий тыльную часть корпуса.

На изображении видно, что основная камера выполнена в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами. Задействованы три оптических модуля. По слухам, в состав камеры входит 48-мегапиксельный сенсор. В задней части отсутствует дактилоскопический сканер — вероятно, он будет интегрирован непосредственно в область дисплея.

Смартфон уже показался в бенчмарке AnTuTu. Тест подтверждает использование мощного процессора Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650. Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти и быстрого флеш-накопителя UFS 3.1 вместимостью 256 Гбайт.

Аппарат будет оборудован экраном с частотой обновления 144 Гц. Смартфон сможет функционировать в 5G-сетях с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Наконец, сообщается, что информация о новинке появилась на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate). Указано, что в устройстве реализована поддержка быстрой 44-ваттной подзарядки аккумулятора.