Вторая попытка: PocketBook готовит к выпуску цветной букридер PocketBook 633 Color

Восемь лет назад компания E Ink и украинско-швейцарский бренд PocketBook сделали первую попытку выпустить электронные книги с цветными «бумагоподобными» дисплеями. Реализация идеи в виде модели PocketBook Color Lux на экранах E Ink Triton не вызвала энтузиазма пользователей. За второй попыткой выпустить цветные букридеры стоят новейшие цветные экраны E Ink Print Color, а PocketBook готова вернуться в игру с цветом.

На своём сайте компания PocketBook сообщила, что она завершила разработку электронной книги на цветных экранах E Ink Kaleido (технология ePaper E Ink Print Color). Новинкой на новом поколении цветных электрофоретических экранов E Ink станет модель PocketBook 633 Color с 6-дюймовым дисплеем. Анонс и, возможно, начало продаж ожидаются в третьем квартале этого года. Полные технические характеристики модели и её стоимость будут объявлены позже. По неподтвержденным сведениям, цена вопроса может достигать 200 евро.

Цветные экраны E Ink Kaleido способны отображать 4096 цветов с плотностью расположения пикселей 300 точек на дюйм. Но есть нюансы. Согласно техническим спецификациям первых моделей букридеров двух китайских компаний, которые были представлены в конце марта, 300 точек на дюйм ― это разрешение экранов E Ink Print Color в чёрно-белом режиме. В режиме отображения цвета плотность пикселей якобы снижается до 212 точек на дюйм.

Качество цветной картинки на экране первого цветного букридера PocketBook Color Lux на экранах E Ink Triton было очень невысоким. Новые экраны E Ink Kaleido (E Ink Print Color) обещают лучшее качество изображения (повышенную яркость цветов), но до появления в продаже судить об этом рано. Остаётся надеяться, что второй выстрел цветным E Ink попадёт в цель или, по крайней мере, заденет мишень целевой аудитории.

Что это за аудитория? В компании PocketBook считают, что цветные электронные книги понравятся любителям комиксов, школьникам, студентам, преподавателям и тем, кому нужен цветной иллюстративный материал в формате электронных книг.