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Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси

В России продолжается разработка новейшего пилотируемого корабля «Орёл», ранее известного под именем «Федерация». О некоторых особенностях этого аппарата, как сообщает ТАСС, рассказал космонавт Павел Виноградов.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Кораблю «Орёл» предстоит доставлять людей и грузы к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. При создании аппарата применяются инновационные технологии и не имеющие аналогов решения. К примеру, корабль получит уникальную двухступенчатую систему аварийного спасения, которая позволит выводить аппарат на безопасную орбиту в случае аварии ракеты-носителя.

По словам Павла Виноградова, «Орёл» сможет осуществлять посадку на шасси. Причём корабль будет оснащён мощными двигателями, обеспечивающими мягкое приземление.

В целом, новый пилотируемый аппарат вберёт в себе все самые лучшие решения, которые до сих пор были реализованы на «Союзах». Разумеется, будут задействованы и совершенно новые системы. В частности, корабль получит современный отказоустойчивый компьютер, сенсорные мониторы, новую систему управления движением и ориентацией.

Первый испытательный запуск аппарата намечен на 2023 год. Беспилотный полёт к Международной космической станции (МКС) должен состояться в 2024-м, а пилотируемый полёт к орбитальному комплексу намечен на 2025 год. 

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: космос, россия
космос, россия
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