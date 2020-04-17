Продемонстрированы возможности камер смартфона Nubia Play 5G

Глава бренда Nubia Ни Фей (Ni Fei) поделился некоторыми подробностями об одной из ключевых возможностей нового смартфона Nubia Play 5G. На своей странице в Weibo генеральный директор компании опубликовал несколько фотографий, демонстрирующих возможности основной и фронтальной камер нового устройства.

Ориентированная на молодёжную аудиторию новинка получит квадрокамеру с основным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, а также фронтальный сенсор на 12 Мп. Информации о дополнительных модулях основной камеры нет, но предположительно это будут широкоугольная оптика, макрообъектив, а также датчик глубины.

Благодаря ранним утечкам стало известно, что смартфон построен на базе мобильной платформы Snapdragon 765G с поддержкой беспроводной связи пятого поколения (5G). Новинка сможет предложить довольно внушительную батарею на 5100 м·Ач, а также поддержку быстрой 30-ваттной зарядки.

Из тех же ранних утечек стало известно, что официальный анонс новинки состоится на следующей неделе, 21 апреля. О стоимости устройства информации пока нет.