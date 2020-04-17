Развёртывание 5G-сетей Ligado в США могут одобрить, несмотря на противодействие Пентагона

Глава Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай (Ajit Pai, на фото ниже) предложил одобрить развёртывание компанией Ligado Networks общенациональной беспроводной сети 5G малой мощности. Против этого плана выступает Пентагон, а также ведущие авиакомпании США.

В четверг, 16 апреля, Пай распространил проект распоряжения, которое должны одобрить члены FCC. «После долгих лет размышлений FCC пришло время принять решение и завершить эту процедуру, — отметил глава FCC в пресс-релизе, вышедшем в этот день. — Мы собрали обширную документацию, которая подтверждает, что в общественных интересах необходимо удовлетворить заявку Ligado, одновременно установив жёсткие условия для предотвращения вредных помех».

Ligado предлагает задействовать для 5G-сети L-диапазон, используемый для спутниковой системы навигации GPS. По мнению Пентагона, это может внести помехи в её работу.

Предложение Пая поддержали госсекретарь США Майк Помпео и генеральный прокурор США Билл Барр, заявивший в четверг, что «это должно значительно сократить затраты и время, необходимое для развертывания 5G по всей стране, и станет важным шагом на пути к сохранению нашего экономического будущего».

В свою очередь, председатель комитета по вооруженным силам сената США Джим Инхоф и сенатор США Джек Рид обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой запретить проект Ligado, сославшись на потенциальный вред для системы GPS.

Также против этой инициативы выступили фирмы Delta Air Lines, Southwest Airlines, Lockheed Martin Corp, Iridium Communications Inc и FedEx Corp, заявившие в письме, обнародованном в четверг, что FCC после девятилетнего обсуждения должна поставить крест на проекте Ligado.