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Новые ноутбуки LG Gram получили чип Intel Comet Lake и ОС Windows 10 Pro

Компания LG анонсировала новые портативные компьютеры семейства Gram, особенностью которых является небольшой вес. Дебютировали модели с экраном размером 17, 15,6 и 14 дюймов по диагонали.

У старшей версии дисплей обладает разрешением WQXGA — 2560 × 1600 пикселей. Две другие модификации получили панель формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 точек.

Все новинки несут на борту процессор Intel Core i5-10210U поколения Comet Lake. Чип объединяет четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,6–4,2 ГГц и графический ускоритель Intel UHD. Поддерживается технология многопоточности.

В оснащение входят 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 (расширяется до 24 Гбайт), твердотельный накопитель NVMe SSD вместимостью 256 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереофонические динамики, слот microSD, сетевой Ethernet-контроллер, веб-камера с поддержкой формата 720р, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A и HDMI.

На всех портативных компьютерах используется операционная система Windows 10 Pro. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей.

Старшая модель весит приблизительно 1,34 кг, модификация с 15,6-дюймовым экраном — 1,1 кг. Вес самой компактной модели составляет менее 1 кг — 995 граммов. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lg, gram, ноутбук, лэптоп
lg, gram, ноутбук, лэптоп
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