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Ряд схем из руководства DJI Mavic Air 2 и дополнительные детали об этом дроне

Вчера мы сообщили информацию о DJI Mavic Air 2, которая была почерпнута из бразильской системы сертификации ANATEL. Помимо фотографий и другой информации, в Сеть попали и страницы руководства со схемами квадрокоптера и пульта, а также дополнительными данными о новом складном мини-дроне.

Эта документация подтверждает, что DJI Mavic Air 2 действительно будет поддерживать стандарт передачи OcuSync 2.0, то есть дроном можно будет управлять на расстоянии до 8 км по американскому стандарту FCC или до 5 км по европейскому и российскому стандарту CE (при отсутствии препятствий и помех, разумеется). Плюс OcuSync 2.0 также заключается в поддержке как частоты 2,4, так и 5,8 ГГц, что позволяет добиться повышенной устойчивости к помехам и автоматически переключать трансляцию видео 1080p.

Также на схемах отлично видно устройство нового пульта, в котором смартфон или планшет подключается не снизу, а сверху — это ближе к конструкции пультов для дронов серии Phantom и удобнее. Кстати, пульт заряжается теперь с помощью порта USB-C, а раскладных антенн у него нет, что тоже должно повысить удобство. Можно видеть и конструкцию самого дрона со складными крыльями и винтами (будем надеяться, они стали тише, чем у первой модели). DJI Mavic Air 2 по облику повторяет дизайн более профессиональных моделей серии DJI Mavic 2, но в компактном корпусе.

На данный момент можно назвать следующие основные характеристики DJI Mavic Air 2 (в скобках — отличия от оригинального DJI Mavic Air):

  • 3-осный механический подвес;
  • 48-Мп камера с поддержкой съёмки видео в 4K/60p и 48-Мп фотографий (12-Мп, 4K/30p);
  • 34 минуты полёта (21 минута);
  • ёмкость литиево-полимерной батареи — 40,4 Вт·ч (27,43 Вт·ч);
  • горизонтальная скорость до 68,4 км/ч;
  • улучшенные датчики для предотвращения столкновений;
  • связь по OcuSync 2.0 — 2,4/5,8 ГГц, 1080p, 8 км FCC или 5 км CE (Wi-Fi 2,4 ГГц, 720p, 4 км FCC или 2 км CE);
  • улучшенные интеллектуальные режимы полёта (ActiveTrack 3.0, Point of Interest 3.0, QuickShot), а также усовершенствованные системы помощи при полёте.

Среди ключевых характеристик, которые мы пока не знаем — угол обзора камеры, диафрагма объектива, размер матрицы, битрейт видео, поддержка RAW, HDR, а также габариты и вес. У оригинального DJI Mavic Air эти параметры составляли соответственно 85°, f/2,8, 1/2,3”, 100 Мбит/с, наличие RAW, отсутствие HDR, 430 грамм и 168 × 83 × 49 мм (в сложенном виде).

Впрочем, ждать осталось недолго: 28 апреля DJI должна представить Mavic Air 2 во время трансляции мероприятия «Выше и выше».

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Рубрики: Новости Hardware, Дроны и коптеры,
Теги: dji, mavic air, mavic air 2, дрон, квадрокоптер
dji, mavic air, mavic air 2, дрон, квадрокоптер
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