ASUS ProArt PA278QV: профессиональный монитор с безрамочным IPS-экраном

Компания ASUS выпустила монитор ProArt PA278QV, рассчитанный на профессиональных пользователей, занимающихся обработкой фото- и видеоматериалов высокого качества.

Новинка выполнена на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали. Безрамочный дисплей имеет разрешение WQHD (2560 × 1440 пикселей). Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Время отклика панели составляет 5 мс, а углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов.

Для монитора заявлен 100-процентный охват цветовых пространств sRGB и Rec.709. Говорится о заводской калибровке цветопередачи (Delta E <2), точность которой гарантирована знаком Calman Verified. Кроме того, устройство проходит целую серию испытаний, в ходе которых проверяется плавность цветовых переходов, которая крайне важна для профессиональной работы с изображениями.

Реализована функция ProArt Preset: она позволяет мгновенно переключаться между предустановленными профилями настроек, адаптированными для различных задач — цветокоррекции, монтажа видео или редактирования фотографий. Кроме того, упомянут инструмент ProArt Palette, предназначенный для тонкой настройки параметров монитора, включая выбор оттенков, цветовой температуры и гаммы.

Монитор оборудован 2-ваттными стереодинамиками, интерфейсами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, HDMI v1.4, DVI и четырёхпортовым концентратором USB 3.0 Type-A.

Продажи новинки уже начались; цена не уточняется.