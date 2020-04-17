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Планшет Apple iPad Pro с дисплеем Mini-LED может быть отложен до следующего года

Компания Apple традиционно избегает резких перемен в технических спецификациях своих продуктов. Обычно всё меняется по капле и в течение длительных промежутков времени. Тем интереснее было ожидать выхода осенью нового планшета iPad Pro, начинка которого якобы должна была быть кардинально переработана. Но если верить свежим слухам, терпением придётся запастись ещё на срок до одного года.

По сообщениям китайских источников, известный прогнозист по теме деятельности Apple аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) доложил, что выпуск полностью нового iPad Pro может быть отложен до следующего года. Информацию о возможном выпуске нового iPad Pro ранее выдал другой известный аналитик ― Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). В сентябре прошлого года он сообщил, что осенью 2020 года компания Apple выпустит переработанный планшет на дисплее с поддержкой множественной точечной светодиодной подсветки Mini-LED.

Подсветка Mini-LED в исполнении Apple iPad Pro с экраном 12,9 дюймов по диагонали будет построена на 10 000 крошечных светодиодах. Размер каждого из них составит 200 микрон. Для сравнения, светодиодная подсветка в 32-дюймовом мониторе Apple Pro Display XDR включает всего 576 светодиодов. Переход на подсветку Mini-LED обещает зональное управление затемнением и «настоящий чёрный для чёрного», чего невозможно добиться на обычных LCD-экранах. Также это обещает более насыщенные цвета и повышенную яркость без существенного увеличения потребления экрана.

По информации Джеффа Пу, производство дисплеев с Mini-LED для будущих Apple iPad Pro оказалось достаточно сложным и компания приняла решение перенести выпуск нового планшета на следующий год. Впрочем, на это решение могла повлиять и пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Может статься, что потребности в новых планшетах померкнут на фоне социального катаклизма, если пандемию не удастся сдержать и обратить вспять в течение ближайших месяцев.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple ipad, mini-led, планшет, коронавирус, covid-19
apple ipad, mini-led, планшет, коронавирус, covid-19
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