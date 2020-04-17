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Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 Lite и Poco F2 представят в следующем месяце

Мы уже сообщали, что Xiaomi собирается выпустить более доступную версию своего смартфона Mi Note 10. Кроме того, ещё с конца прошлого года ходят разговоры о том, что суббренд компании Xiaomi готовит новый смартфон Poco F2 (Pocophone F2). Сетевые источники поделились информацией о том, когда эти устройства появятся в продаже.

Устройство Mi Note 10 Lite под идентификационным номером M2002F4LG недавно прошло сертификацию таиландского регулятора NBTC, а также получило все необходимые разрешения американской Федеральной комиссии по связи (FCC).

Новая информация об этом смартфоне пришла от китайского инсайдера, который сообщил, что новинка поступит на европейские рынки в мае.

Согласно ожиданиям, гаджет получит 6,47-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и встроенным сканером для отпечатков пальцев. Предполагается, что устройство будет работать на базе того же Snapdragon 730G, что и старшая модель. Питание смартфону обеспечит батарея ёмкостью 5260 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки.

Фронтальная камера получит 16-мегапиксельный сенсор. А тыльная будет состоять из пяти модулей. Разрешение основного составит 64 Мп (старшая модель оснащена 108-мегапиксельной камерой). В дополнение к нему будут использоваться пара 8-мегапиксельных сенсоров, а также датчики на 5 и 2 Мп.

Индийские инсайдеры сообщают, что обнаружили в базе данных международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI) устройство с кодовым обозначением M2004J11G, которое, как указывает источник, принадлежит смартфону Poco F2 (Pocophone F2). Китайский инсайдер подтвердил эту информацию и добавил, что новинка по своей сути будет представлять глобальную версию смартфона Redmi K30 Pro (он продаётся в Китае). Но в отличии от своего «оригинала», Poco F2 не получит поддержки сетей 5G. Кроме того, он добавил, что анонс Poco F2 также состоится в следующем месяце.

По данным информатора, в разработке находится ещё одно устройство бренда Poco. Оно имеет кодовое обозначение M2003J6C1, однако никаких данных, указывающих на то, что это может быть за смартфон и какие характеристики он сможет предложить, пока нет.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: xiaomi, mi note 10 lite, poco f2, смартфоны
xiaomi, mi note 10 lite, poco f2, смартфоны
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