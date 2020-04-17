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Флагманский смартфон Meizu 17 будет представлен 22 апреля

Не так давно сообщалось, что флагманский смартфон Meizu 17 дебютирует 17 апреля. Теперь разработчик опубликовал официальный тизер, говорящий о том, что презентация состоится несколько позднее — 22 числа текущего месяца.

Кроме того, Meizu обнародовала в социальной сети Weibo изображения, раскрывающие определённые характеристики новинки. В частности, говорится, что аппарат несёт на борту модем Qualcomm Snapdragon X55, обеспечивающий поддержку 5G. Скорость передачи данных в сторону абонента составит до 2457 Мбит/с.

В оснащение входит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6: он обеспечивает теоретическую пропускную способность канала связи до 4151 Мбит/с.

«Сердце» смартфона — мощный процессор Snapdragon 865, работающий в тандеме с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 или 256 Гбайт.

Аппарат оборудован дисплеем с небольшим отверстием для фронтальной камеры в правом верхнем углу. Размер экрана, по слухам, составляет 6,5 дюйма, разрешение — 2206 × 1080 пикселей. Тыльная камера как ожидается будет состоять из четырех модулей.

Наконец, сообщается, что за питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Реализована технология быстрой подзарядки. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: meizu, смартфон
meizu, смартфон
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