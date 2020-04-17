В России появятся дирижабли-трансформеры для транспортировки грузов

Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что в нашей стране разрабатываются модульные дирижабли с изменяемой конфигурацией, предназначенные для транспортировки грузов разных объёмов и массы.

Проект реализуется специалистами Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА) холдинга «Росэлектроника». Ожидается, что дирижабли-трансформеры позволят обеспечить доставку различных грузов, в том числе тяжёлых и крупногабаритных, в районы, где отсутствуют автомобильные и железные дороги.

Идея заключается в том, чтобы позволить при необходимости изменять длину летательных аппаратов и, следовательно, их грузоподъёмность. Достигаться это будет с помощью включения/исключения дополнительных блоков между носовым и хвостовым отсеками. Каждый из таких вспомогательных модулей позволяет увеличить коммерческую нагрузку на 4 тонны.

«Дирижабли-трансформеры с изменяемой в широких пределах коммерческой нагрузкой отличаются универсальностью. Они позволят перевозить грузы разных объёмов без необходимости содержания большого лётного парка и создания сложной наземной инфраструктуры», — отмечают разработчики.

Предполагается, что появление трансформируемых дирижаблей позволит на 15 % повысить рентабельность перевозок и на 25 % снизить расходы на содержание лётного парка по сравнению традиционными дирижаблями. Образцы новых летательных аппаратов будут готовы в следующем году.