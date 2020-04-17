Обзор смартфона Huawei P40 Pro: один против всего мира
3DNewsНовости Hardwareроссийская наука и промышленностьВ России появятся дирижабли-трансформеры...
Новости Hardware

В России появятся дирижабли-трансформеры для транспортировки грузов

Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что в нашей стране разрабатываются модульные дирижабли с изменяемой конфигурацией, предназначенные для транспортировки грузов разных объёмов и массы.

Проект реализуется специалистами Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА) холдинга «Росэлектроника». Ожидается, что дирижабли-трансформеры позволят обеспечить доставку различных грузов, в том числе тяжёлых и крупногабаритных, в районы, где отсутствуют автомобильные и железные дороги.

Идея заключается в том, чтобы позволить при необходимости изменять длину летательных аппаратов и, следовательно, их грузоподъёмность. Достигаться это будет с помощью включения/исключения дополнительных блоков между носовым и хвостовым отсеками. Каждый из таких вспомогательных модулей позволяет увеличить коммерческую нагрузку на 4 тонны.

«Дирижабли-трансформеры с изменяемой в широких пределах коммерческой нагрузкой отличаются универсальностью. Они позволят перевозить грузы разных объёмов без необходимости содержания большого лётного парка и создания сложной наземной инфраструктуры», — отмечают разработчики.

Предполагается, что появление трансформируемых дирижаблей позволит на 15 % повысить рентабельность перевозок и на 25 % снизить расходы на содержание лётного парка по сравнению традиционными дирижаблями. Образцы новых летательных аппаратов будут готовы в следующем году. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Компания Omni представила дрон для дезинфекции больших помещений от коронавируса
В России планируется создание дронов для запуска с борта дирижаблей
Спасением космонавтов в случае аварий при пусках с Восточного займутся дирижабли
В двух ракетах «Протон-М» обнаружены бракованные элементы
Магнитная стимуляция мозга улучшает рабочую память человека, но только в «пустой» голове
Япония может официально присоединиться к проекту «Спектр-УФ»
Рубрики: Новости Hardware, российская наука и промышленность,
Теги: сделано в россии, авиация
сделано в россии, авиация
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Apple представила обновлённый iPhone SE: мощная начинка в «популярном дизайне» 180
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси 86
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России 80
Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE 59

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе
Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту
Шаг к пониманию: магнитная трековая память может работать подобно нейронам в мозге человека
Google ежедневно блокирует миллионы фишинговых писем, связанных с коронавирусом 2 ч.
Square Enix: прохождение JRPG Trials of Mana займёт до 30 часов, а на мультиплеер планов нет 2 ч.
Приложение Samsung Hand Wash для смарт-часов напомнит, когда пора мыть руки 5 ч.
Использующие Ad Manager новостные издатели смогут 5 месяцев не платить Google за показ рекламы 5 ч.
Авторы RPG Sea of Stars рассказали о Гарле, поваре группы героев 7 ч.
Fallout 76: Wastelanders собирает положительные отзывы — игроки сравнивают ситуацию с No Man's Sky 7 ч.
Данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений Aptoide опубликованы на хакерском форуме 7 ч.
Konami отложила выход ближайших дополнений к eFootball PES 2020 из-за коронавируса 8 ч.
Следующим злодеем Resident Evil: Resistance оказался антагонист Resident Evil 3 9 ч.
Riot Games заплатит до $100 тысяч за обнаружение уязвимостей в античитерской системе Vanguard 9 ч.
По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google 10 мин.
Облако на вынос: AWS Snowball Edge получит больше RAM и CPU 55 мин.
Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE 2 ч.
Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей 5 ч.
Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC 7 ч.
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть 9 ч.
Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности 10 ч.
Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть 10 ч.
Samsung оборудует базовую версию смартфона Galaxy Note 20 аккумулятором на 4000 мА·ч 11 ч.
Новая жертва коронавируса: выставка Anime Expo 2020 в Лос-Анджелесе не состоится 11 ч.