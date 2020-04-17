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TSMC не столкнулась со снижением количества заказов из-за коронавируса

Первое полугодие, по мнению представителей TSMC, будет достаточно удачным для компании. Вспышка коронавируса, тем не менее, заставила руководство производителя полупроводников сократить прогноз по выручке на весь текущий год по сравнению с показателями, озвученными в январе. Но даже в этом случае TSMC рассчитывает выступить лучше отрасли.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

В своих прогнозах по рынку полупроводниковых изделий TSMC традиционно не учитывает сегмент памяти, поскольку он отличается резкими колебаниями цен и спроса. В январе руководство компании рассчитывало, что рынок полупроводниковых изделий без учёта памяти по итогам всего 2020 года вырастет на 8 %, а теперь прогноз изменён на стабилизацию на уровне предыдущего года, либо на незначительное сокращение. Весь рынок контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов теперь вырастет не на 17 %, как ожидалось ранее, а только на 7–13 %. Это не мешает TSMC рассчитывать на рост собственной выручки в долларовом выражении на 14–19 % по итогам всего года.

На протяжении основной части 2020 года драйвером роста выручки должен оставаться сегмент высокопроизводительных решений. Смартфоны, Интернет вещей, потребительская электроника — все эти сегменты рынка будут сокращать спрос, особенно во втором полугодии, когда негативное влияние коронавирусной пандемии начнёт сказываться на конечных рынках многих регионов. В первом полугодии клиенты TSMC стараются сформировать запасы компонентов, которые позволят им заниматься бесперебойным производством продукции в условиях перебоев с логистикой. Во втором полугодии у кого-то из них могут появиться излишки. В любом случае, TSMC в своих текущих прогнозах исходит их сценария, при котором в июне распространение коронавирусной инфекции COVID-19 удастся взять под контроль.

Поставки смартфонов по всему миру в 2020 году сократятся на 7–9 %, как считают в TSMC. Это не мешает компании утверждать, что доля смартфонов с поддержкой 5G в удельном выражении не уменьшится. Она всё равно сохранится на уровне 15 % в текущем году, просто абсолютные объёмы продаж будут меньше, чем прогнозировалось в начале года. В перспективе ближайших нескольких лет сектор сетей 5G останется одним из главных локомотивов выручки TSMC. На данный момент компания до 49 % выручки получает от реализации компонентов для смартфонов и прочих мобильных устройств.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

В сегментах автомобильной и потребительской электроники снижение спроса наблюдается уже сейчас. Если говорить о сегментах, где наблюдается рост спроса, то TSMC упоминает о компонентах для планшетов и игровых консолей. Зато по поводу ажиотажного спроса на ноутбуки представители компании особо эмоциональных комментариев не делают. С их точки зрения, спрос на компоненты для ПК остаётся на стабильном уровне, но не растёт.

В первом квартале TSMC не столкнулась со снижением количества заказов, которое можно было бы назвать заметным. Если распространение коронавируса удастся взять под контроль к середине года, то во втором полугодии компания ожидает некоторого снижения спроса на зрелые техпроцессы, а вот передовые будут пользоваться стабильно высоким спросом.

Это заметно и по структуре выручки TSMC — доля 7-нм продуктов в первом квартале осталась на уровне предыдущего периода (35 %), что говорит о приближении производственных мощностей данного профиля к пределу своих возможностей. По итогам текущего года 7-нм технология во всех своих вариациях должна обеспечивать более 30 % выручки TSMC. Другими словами, за пределы 40 % она вряд ли шагнёт, а с учётом начала миграции на 5-нм проектные нормы и вовсе может снизиться. К концу года TSMC рассчитывает до 10 % выручки получать от реализации 5-нм изделий — их массовое производство уже началось.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, коронавирус, финансовые результаты
tsmc, коронавирус, финансовые результаты
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