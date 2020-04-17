Новый российский сервис обеспечит удалённое распознавание признаков коронавируса

Компания «Ростелеком» сообщила о разработке прототипа сервиса для дистанционного распознавания признаков нового коронавируса: система использует передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Заболевание продолжает быстро распространяться по планете. На сегодняшний день количество подтверждённых случаев заражения достигло почти 2,2 млн. Около 150 тыс. заболевших скончались. В России коронавирус выявлен уже у 32 тыс. человек, а число смертельных случаев превысило 270.

В основу нового сервиса для удалённого распознавания признаков коронавируса и выявления различных патологий положен анализ рентгеновских изображений лёгких. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки.

«Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удалённых консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов», — отмечает «Ростелеком».

Предложенное решение обеспечивает возможность оперативного выявления симптомов инфекции. По результатам анализа рентгеновских изображений лёгких могут быть приняты те или иные необходимые меры, включая изоляцию пациентов.