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Новый российский сервис обеспечит удалённое распознавание признаков коронавируса

Компания «Ростелеком» сообщила о разработке прототипа сервиса для дистанционного распознавания признаков нового коронавируса: система использует передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Заболевание продолжает быстро распространяться по планете. На сегодняшний день количество подтверждённых случаев заражения достигло почти 2,2 млн. Около 150 тыс. заболевших скончались. В России коронавирус выявлен уже у 32 тыс. человек, а число смертельных случаев превысило 270.

В основу нового сервиса для удалённого распознавания признаков коронавируса и выявления различных патологий положен анализ рентгеновских изображений лёгких. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки.

«Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удалённых консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов», — отмечает «Ростелеком».

Предложенное решение обеспечивает возможность оперативного выявления симптомов инфекции. По результатам анализа рентгеновских изображений лёгких могут быть приняты те или иные необходимые меры, включая изоляцию пациентов. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки,
Теги: коронавирус, ростелеком, медицина, россия, сделано в россии
коронавирус, ростелеком, медицина, россия, сделано в россии
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