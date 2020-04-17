Вперёд в будущее: Volvo ускорит разработку автопилота

Компания Volvo Cars объявила о новой инициативе, которая будет способствовать ускорению разработки передовых автомобильных технологий самоуправления: речь идёт о преобразовании фирмы Zenuity.

Напомним, что Zenuity — это совместное предприятие Volvo Cars и Veoneer. Фирма Zenuity была сформирована с целью разработки систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Driving, AD).

Специалисты Zenuity уже создали мощную программную платформу для систем ADAS/AD. С целью дальнейшего повышения эффективности работы компании принято решение разделить её на две части.

Volvo Cars станет владельцем одной из новых структур, основная задача которой будет заключаться в создании и коммерческой реализации программного обеспечения для систем беспилотного управления транспортными средствами.

Вторая структура, которой предстоит заниматься дальнейшими разработками высокотехнологичных систем помощи водителю, будет интегрирована в состав Veoneer.

«Часть Zenuity, переходящая в собственность Volvo Cars, сконцентрирует свою деятельность на разработках программного обеспечения беспилотного автономного управления, которое будет внедрено на автомобилях нового поколения, создаваемых на масштабируемой платформе Volvo SPA2», — говорится в сообщении.

Новая структура начнёт работу не позднее третьего квартала 2020 года. Ожидается, что передовые системы беспилотного автономного управления автомобилем на автомагистралях появятся уже в следующем поколении моделей Volvo Cars.