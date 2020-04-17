Apple обещает выпустить принципиально новые продукты после экономического спада

Благодаря огромным резервам, Apple переживает экономический спад легче, чем ряд других компаний, и готовится открыть свои магазины в США уже в начале мая. Кроме того, глава Apple намекнул на скорый выход принципиально новых для компании продуктов вроде iMac в 1998 и iPad в 2010.

Тим Кук (Tim Cook), исполнительный директор Apple, на этой неделе провёл виртуальную встречу с сотрудниками компании в ходе которой затронул как вызовы, связанные с пандемией вируса SARS-CoV-2 и распространением болезни COVID-19, так и планы на будущее. Глава технологического гиганта уверил работников, что компания не сокращала персонал, а также напомнил, что Apple не стала менять планы по выпуску новых устройств даже в условиях глобального карантина. Пожалуй, самой интригующей частью выступления стал намёк господина Кука на выпуск принципиально новых продуктов в начале выхода экономики из рецессии.

Как у любой транснациональной корпорации, у Apple нет иммунитета от мировых экономических тенденций, сказал глава компании. Надо сказать, Apple подошла к экономическому кризису с капиталом $207,06 млрд, растущими доходами (что, впрочем, подвержено влиянию пандемии) и прибыльностью, что даёт руководству существенное пространство для манёвра. Согласно данным источников, принимавших участие в мероприятии, господин Кук пообещал продолжить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (research and development, R&D), а также в создание будущих продуктов. Так, в прошлом квартале Apple потратила $4,451 млрд на R&D, что составило 5,6 % от дохода. К сожалению, глава компании не пояснил, собирается ли Apple сохранить инвестиции на аналогичном уровне в денежном, или же в процентном исчислении.

«Если мы по-прежнему останемся сосредоточены на том, что мы делаем лучше всего, если мы продолжим инвестировать, если мы будем разумно управлять бизнесом и будем принимать решения совместно, если мы будем заботится о наших командах, а наши команды будут продолжать работу, я не вижу ни одной причины для чего-либо, кроме оптимизма», — заявил Тим Кук, по сообщению Bloomberg.

Глава компании напомнил, что несмотря на то, что работники розничных магазинов Apple не выходят на работу, они продолжают получать зарплату. Тим Кук не сказал, что экономическая рецессия никак не повлияет на технологического гиганта, но подчеркнул, что он сосредоточен на развитии Apple в долгосрочной перспективе, а не на краткосрочных корректировках.

В настоящее время Apple готовится открыть свои магазины в США в начале мая, но учитывая ситуацию, компания не даёт гарантий. Кроме того, сейчас Apple проводит тренинги среди работников своих магазинов с целью подготовить их к новому режиму работы.

В компании пока не знают, когда её сотрудники смогут вернуться в офисы. Тем не менее ожидается, что и они будут работать в особом режиме с социальным дистанцированием и регулярным измерением температуры. Массовое тестирование на короновирус значится в списке рассматриваемых действий компании, но пока что не входит в текущие планы.

Тим Кук напомнил, что на выходе из предыдущих финансовых рецессий в 1998 и 2010 годах компания выпускала принципиально новые для себя продукты. Так, в 1998 году был представлен первый iMac, а в 2010 — первый iPad. По словам главы Apple, компания планирует выйти из пандемии таким же образом. Звучит интригующе, поскольку Apple не выпускала ничего принципиально нового со времён Apple Watch в апреле 2015 года (если не считать выпуск Pro Display XDR, который едва ли можно назвать принципиально новым, поскольку Apple была на рынке мониторов и ранее), однако глава Apple не стал уточнять намерения корпорации.

Надо сказать, что ни iMac, ни iPad не были первыми устройствами в своём классе, однако они во многом создали рынки настольных компьютеров всё-в-одном (all-in-one, AIO) и планшетов. Сегодня iMac — самый популярный AIO, а iPad — самый популярный планшет. Таким образом, компания может намекать на выпуск продукции, которая расширит горизонты как для Apple, так и для индустрии.

Ранее сообщалось, что Apple работает над шлемом виртуальной реальности, автомобилем с автопилотом, собственными процессорами для ПК и целым рядом других вещей.

Интересно отметить, что Джефф Вилльямс (Jeff Williams), главный операционный директор Apple, обозначил растущую важность деятельности компании в области здравоохранения. На сегодняшний день главный продукт Apple в этой сфере — это Apple Watch, но, по словам господина Вилльямса, работы компании «не ограничиваются запястьем».

Учитывая, что виртуальное совещание с сотрудниками не было предназначено для публики, официальные представители Apple никак не комментируют просочившиеся в прессу сведения и заявления руководителей.