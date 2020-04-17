Немецкая Infineon поглотила американского разработчика полупроводников Cypress

Немецкий производитель микросхем для телекоммуникационного оборудования Infineon Technologies AG объявил о завершении сделки по приобретению американской компании Cypress Semiconductor Corp, которая занимается разработкой и производством полупроводниковой продукции. Как полагает Infineon, сделка позволит расширить её возможности для структурного роста и увеличения ассортимента предлагаемых продуктов.

«Приобретение Cypress является знаковым шагом в стратегическом развитии Infineon», — отметил генеральный директор Infineon Рейнхард Плосс (Reinhard Ploss).

По его словам, сделка позволит предложить клиентам самый объёмный в отрасли портфель решений для связи реального мира с цифровым и формирования цифровых технологий, одной из самых важных мировых тенденций.

«Мы являемся надёжным партнёром для клиентов и дистрибьюторов, и мы превращаемся из лидера по поставкам компонентов в лидера в области системных решений для автомобильного, промышленного и IoT-рынков», — добавил Плосс.

Infineon также заявила, что поглощение Cypress ускорит рост прибыли компании. Выпускаемые Cypress продукты пополнят её портфель микроконтроллеров, компонентов связи, программных экосистем и высокопроизводительных модулей памяти. Все это хорошо сочетается с силовыми полупроводниками Infineon, автомобильными микроконтроллерами, датчиками и решениями для обеспечения безопасности.

Объединение этих технологических активов позволяет создавать передовые решения для быстрорастущих приложений, таких как системы помощи водителю нового поколения ADAS и AD, Интернет вещей и мобильная инфраструктура 5G, подчеркнула Infineon, добавив, что возможности Cypress в области НИОКР и её позиции в США и Японии позволят укрепить связи Infineon с клиентами по всему миру.