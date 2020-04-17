5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000

Вслед за смартфонами Realme X50 5G и Realme X50 Pro 5G, похоже, будет представлена модель Realme X50 Youth Edition. Интернет-источники обнародовали довольно подробную информацию о готовящемся аппарате.

Сообщается, что устройство получит 6,55-дюймовый дисплей формата Full HD+ со стандартной частотой обновления в 60 Гц. В небольшом отверстии в верхней части экрана расположится фронтальная 32-мегапиксельная камера.

Тыльная камера якобы объединит четыре блока: говорится об использовании сенсоров с 16 и 8 млн пикселей, а также пары 2-мегапиксельных датчиков.

В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также графический ускоритель ARM Mali-G77 MC9.

Модели Realme X50 Youth Edition приписывают наличие 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью от 128 Гбайт и аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.

Аппарат будет поставляться с операционной системой ColorOS 7.1 на основе Android 10. Анонс ожидается в ближайшее время, но цена пока не озвучивается.