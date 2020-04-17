Выход «облегчённого» флагмана OnePlus 8 Lite отложен до лета

На днях, 14 апреля, состоялась презентация флагманских смартфонов OnePlus 8 Pro и OnePlus 8. Ожидалось, что вместе с этими устройствами дебютирует упрощённая модель OnePlus 8 Lite, но этого не произошло. Впрочем, как теперь сообщают сетевые источники, выпуск данного аппарата всё ещё значится в планах OnePlus.

Сообщается, что анонс OnePlus 8 Lite был отложен в связи с ситуацией вокруг коронавируса. В настоящее время презентация смартфона намечена на лето, причём утверждается, что на коммерческом рынке аппарат может дебютировать под именем OnePlus Z.

Устройству приписывают наличие традиционного плоского дисплея размером 6,4–6,5 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата Full HD+ (2400 × 1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии по центу в верхней области экрана.

«Сердцем» новинки якобы послужит процессор MediaTek Dimensity 1000, обеспечивающий поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Не исключён также вариант применения 5G-чипа Qualcomm Snapdragon 765G.

В оснащение войдут 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 и/или 256 Гбайт, подэкранный дактилоскопический сканер и аккумулятор на 4000 мА·ч. Основная тыльная камера, по слухам, объединит модули на 48, 16 и 12 млн пикселей. Называются и габариты устройства — 159,2 × 74 × 8,6 мм.

Если верить имеющейся информации, анонс OnePlus 8 Lite (OnePlus Z) может состояться в июле.