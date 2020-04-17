Охотник за экзопланетами «Хеопс» готов к выполнению научной программы

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает о завершении практически трёхмесячного этапа тестирования и ввода в эксплуатацию космической обсерватории «Хеопс» (Cheops).

Проект Cheops, или CHaracterising ExOPlanets Satellite, нацелен на исследование планет за пределами Солнечной системы. Этот небольшой аппарат размером около полутора метров был успешно запущен в декабре прошлого года при помощи ракеты-носителя «Союз-СТ-А», стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Главной задачей «Хеопса» станет сбор дополнительной информации о ранее обнаруженных экзопланетах. В частности, обсерватории предстоит оценивать размер таких космических тел. В ESA говорят, что ключом к успеху миссии является точность и стабильность аппарата. Проведённые тесты показали, что в этом плане «Хеопс» превзошёл все ожидания.

Результаты пусконаладочных работ говорят о том, что аппарат обеспечивает исключительную стабильность наведения. Так, во время многочасовых наблюдений звёзд, когда станция движется по своей орбите, изображение всегда остаётся в пределах одной и той же группы пикселей в детекторе. А это означает, что «Хеопс» позволяет получать максимально точные данные.

К выполнению основной научной программы космическая обсерватория приступит до конца текущего месяца. Ожидаемый срок активного существования аппарата — три с половиной года. За это время «Хеопс» сможет исследовать большое количество планет за пределами Солнечной системы.