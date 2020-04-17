Обзор смартфона Huawei P40 Pro: один против всего мира
3DNewsНовости Hardwareна острие наукиОхотник за экзопланетами «Хеопс» готов к...
Новости Hardware

Охотник за экзопланетами «Хеопс» готов к выполнению научной программы

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает о завершении практически трёхмесячного этапа тестирования и ввода в эксплуатацию космической обсерватории «Хеопс» (Cheops).

Проект Cheops, или CHaracterising ExOPlanets Satellite, нацелен на исследование планет за пределами Солнечной системы. Этот небольшой аппарат размером около полутора метров был успешно запущен в декабре прошлого года при помощи ракеты-носителя «Союз-СТ-А», стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Главной задачей «Хеопса» станет сбор дополнительной информации о ранее обнаруженных экзопланетах. В частности, обсерватории предстоит оценивать размер таких космических тел. В ESA говорят, что ключом к успеху миссии является точность и стабильность аппарата. Проведённые тесты показали, что в этом плане «Хеопс» превзошёл все ожидания.

Результаты пусконаладочных работ говорят о том, что аппарат обеспечивает исключительную стабильность наведения. Так, во время многочасовых наблюдений звёзд, когда станция движется по своей орбите, изображение всегда остаётся в пределах одной и той же группы пикселей в детекторе. А это означает, что «Хеопс» позволяет получать максимально точные данные.

К выполнению основной научной программы космическая обсерватория приступит до конца текущего месяца. Ожидаемый срок активного существования аппарата — три с половиной года. За это время «Хеопс» сможет исследовать большое количество планет за пределами Солнечной системы. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обнаруженная NASA экзопланета Kepler-1649c очень похожа на Землю
На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Роскосмос снизит на треть стоимость космических запусков из-за демпинга Илона Маска
Учёные рассказали, как долго коронавирус живёт на разных типах поверхностей
Американцы создали солнечный элемент с КПД под 50 %, но на самом деле нет
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: экзопланеты, космос, наука, cheops, вселенная
экзопланеты, космос, наука, cheops, вселенная
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Apple представила обновлённый iPhone SE: мощная начинка в «популярном дизайне» 180
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси 86
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России 80
Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE 59

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе
Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту
Шаг к пониманию: магнитная трековая память может работать подобно нейронам в мозге человека
Google ежедневно блокирует миллионы фишинговых писем, связанных с коронавирусом 2 ч.
Square Enix: прохождение JRPG Trials of Mana займёт до 30 часов, а на мультиплеер планов нет 2 ч.
Приложение Samsung Hand Wash для смарт-часов напомнит, когда пора мыть руки 5 ч.
Использующие Ad Manager новостные издатели смогут 5 месяцев не платить Google за показ рекламы 5 ч.
Авторы RPG Sea of Stars рассказали о Гарле, поваре группы героев 7 ч.
Fallout 76: Wastelanders собирает положительные отзывы — игроки сравнивают ситуацию с No Man's Sky 7 ч.
Данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений Aptoide опубликованы на хакерском форуме 7 ч.
Konami отложила выход ближайших дополнений к eFootball PES 2020 из-за коронавируса 8 ч.
Следующим злодеем Resident Evil: Resistance оказался антагонист Resident Evil 3 9 ч.
Riot Games заплатит до $100 тысяч за обнаружение уязвимостей в античитерской системе Vanguard 9 ч.
По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google 10 мин.
Облако на вынос: AWS Snowball Edge получит больше RAM и CPU 55 мин.
Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE 2 ч.
Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей 5 ч.
Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC 7 ч.
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть 9 ч.
Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности 10 ч.
Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть 10 ч.
Samsung оборудует базовую версию смартфона Galaxy Note 20 аккумулятором на 4000 мА·ч 11 ч.
Новая жертва коронавируса: выставка Anime Expo 2020 в Лос-Анджелесе не состоится 11 ч.