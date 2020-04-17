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Производители ноутбуков запасаются комплектующими впрок

В условиях непредсказуемости ситуации с поставками любых товаров на фоне пандемии коронавируса проявлять избыточную запасливость начинают не только рядовые граждане, но и крупные компании. Производители ноутбуков формируют увеличенные запасы комплектующих, которые им могут понадобиться в ближайшее время.

В первом квартале объёмы поставок ноутбуков некоторыми участниками рынка выросли в разы, но от общего падения рынок ПК это не спасло. По мнению аналитиков Gartner и IDC, по итогам трёх первых месяцев этого года объёмы поставок персональных компьютеров сократились на 12,3 % и 9,8 % в годовом сравнении, соответственно. При этом большинство источников отмечает, что спрос на ноутбуки с началом пандемии подскочил из-за необходимости организовать надомную работу и дистанционное обучение.

О стремлении участников рынка запастись компонентами впрок вчера на квартальной конференции говорила и компания TSMC. Второе полугодие с этой точки зрения может обернуться для компании снижением выручки, поскольку клиенты будут жить на сформированных ранее запасах, сократив количество новых заказов. Сайт DigiTimes подтверждает, что контрактные производители ноутбуков сейчас запасаются комплектующими — кабелями, разъёмами и электронными компонентами. Опасение теперь вызывают не перебои с работой производственных предприятий, а логистические ограничения из-за самоизоляции.

Самое интересное, что этот же источник днём ранее сообщил о грядущем снижении объёмов поставок ноутбуков в мае. По словам тайваньских производителей, в апреле количество отгружаемых ноутбуков выросло на 20 % по сравнению с мартом, но в мае оно должно вернуться к мартовскому уровню. Чем более продолжительной будет пандемия, тем быстрее потребители сменят приоритеты в расходах, и менее охотно будут приобретать ноутбуки, планшеты и игровые консоли в надежде продуктивнее и веселее скоротать дни самоизоляции.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, комментарии последних событий,
Теги: ноутбуки, odm, коронавирус, производство
ноутбуки, odm, коронавирус, производство
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