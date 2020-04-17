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Xiaomi Redmi Note 9 прошёл сертификацию в Китае

Xiaomi представила практически все смартфоны семейства Redmi Note 9. До сих пор не показана только базовая модель серии. Однако, сегодня на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились изображения и характеристики грядущего устройства.

tenaa.com.cn

tenaa.com.cn

По имеющимся данным, смартфон получит IPS-дисплей диагональю 6,43 дюйма с разрешением 1080 × 2340 пикселей. Ёмкость аккумуляторной батареи устройства составит 4920 мА·ч. Сканер отпечатков пальцев будет расположен на задней панели смартфона. Там же расположится и блок камер, который будет состоять из четырёх объективов. В данный момент известно только то, что разрешение основного сенсора составит 48 Мп. Фронтальная камера, расположенная в круглом вырезе в левом верхнем углу дисплея, получит разрешение 13 Мп.

tenaa.com.cn

tenaa.com.cn

Предполагается, что «сердцем» смартфона станет процессор MediaTek Helio 80, однако это ещё не подтверждено. Устройство будет доступно в модификациях с 3, 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и 32, 64 или 128 Гбайт флеш-памяти соответственно. Слот для карт microSD также будет присутствовать.

tenaa.com.cn

tenaa.com.cn

Это все данные об устройстве, доступные на этот момент. Велика вероятность того, что смартфон будет представлен в ближайшем будущем, поскольку он уже прошёл сертификацию в TENAA и 3C.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: утечка, смартфон, xiaomi, redmi
утечка, смартфон, xiaomi, redmi
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