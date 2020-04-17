Видео: всестороннее знакомство с дизайном iPhone 12 Pro Max в духе iPad Pro

Недавно мы приводили данные Bloomberg о том, что Apple выпустит в этом году четыре модели iPhone 12, причём минимум две старшие версии получат новый дизайн в духе iPad Pro. Теперь ресурс EverythingApplePro заполучил схему iPhone 12 Pro Max в CAD, создал на её основе визуализацию и даже отпечатал болванку на 3D-принтере.

Такие файлы обычно рассылаются производителям аксессуаров, чтобы они могли заранее создать свои продукты. Согласно схемам, новый флагман Apple действительно получил плоский дизайн в духе iPhone 4 или последних iPad Pro: с плоским неизогнутым стеклом, более резкими закруглениями углов и уменьшенным вырезом под лицевую камеру с датчиками Face ID.

Среди изменений, помимо плоского дизайна, можно отметить следующее:

стальная рамка выполнена в духе iPhone 4 и целиком представляет собой антенны — возможно, это поможет с сигналом 5G;

модуль камеры по-прежнему сильно выступает, как и в случае с iPhone 11 Pro, но на этот раз он получит лидар от iPad Pro 2020 года — для более качественной работы технологий дополненной реальности;

на устройстве имеется интеллектуальный разъем, который также впервые появился на iPad Pro для подключения клавиатуры — EverythingApplePro утверждает, что он может быть использован в iPhone для поддержки ввода при помощи цифрового пера Apple Pencil;

кнопка питания расположена намного ниже, что позволяет легко управляться с габаритным смартфоном;

корпус почти на миллиметр тоньше, чем у iPhone 11 Pro Max;

рамки вокруг экрана на миллиметр меньше, чем у современных смартфонов Apple;

положение лотка для SIM-карты изменено;

видео также сообщает, что в новых моделях Apple будут использоваться более совершенные динамики с улучшенным звуком.

Стоит помнить, что файлы CAD смартфона iPhone 12 Pro Max не являются окончательными, поэтому к сентябрю ситуация может измениться. Однако, основываясь на сообщениях и слухах из различных источников вроде Bloomberg или аналитиков, почти наверняка 2 из 4 новых iPhone 2020 года будут иметь тот же дизайн, что и iPad Pro.

Have I been summoned?



In that case.

It’s real. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 16, 2020

EverythingApplePro опубликовала дизайн в координации с известным информатором Максом Вайнбахом (Max Weinbach), то есть утечка максимально достоверна. Кроме того, Джоб Проссер (Job Prosser), который опубликовал точную информацию о функциях и времени запуска iPhone SE, подтвердил, что это настоящий дизайн.