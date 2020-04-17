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Видео: всестороннее знакомство с дизайном iPhone 12 Pro Max в духе iPad Pro

Недавно мы приводили данные Bloomberg о том, что Apple выпустит в этом году четыре модели iPhone 12, причём минимум две старшие версии получат новый дизайн в духе iPad Pro. Теперь ресурс EverythingApplePro заполучил схему iPhone 12 Pro Max в CAD, создал на её основе визуализацию и даже отпечатал болванку на 3D-принтере.

Такие файлы обычно рассылаются производителям аксессуаров, чтобы они могли заранее создать свои продукты. Согласно схемам, новый флагман Apple действительно получил плоский дизайн в духе iPhone 4 или последних iPad Pro: с плоским неизогнутым стеклом, более резкими закруглениями углов и уменьшенным вырезом под лицевую камеру с датчиками Face ID.

Среди изменений, помимо плоского дизайна, можно отметить следующее:

  • стальная рамка выполнена в духе iPhone 4 и целиком представляет собой антенны — возможно, это поможет с сигналом 5G;
  • модуль камеры по-прежнему сильно выступает, как и в случае с iPhone 11 Pro, но на этот раз он получит лидар от iPad Pro 2020 года — для более качественной работы технологий дополненной реальности;
  • на устройстве имеется интеллектуальный разъем, который также впервые появился на iPad Pro для подключения клавиатуры — EverythingApplePro утверждает, что он может быть использован в iPhone для поддержки ввода при помощи цифрового пера Apple Pencil;
  • кнопка питания расположена намного ниже, что позволяет легко управляться с габаритным смартфоном;
  • корпус почти на миллиметр тоньше, чем у iPhone 11 Pro Max;
  • рамки вокруг экрана на миллиметр меньше, чем у современных смартфонов Apple;
  • положение лотка для SIM-карты изменено;
  • видео также сообщает, что в новых моделях Apple будут использоваться более совершенные динамики с улучшенным звуком.

Стоит помнить, что файлы CAD смартфона iPhone 12 Pro Max не являются окончательными, поэтому к сентябрю ситуация может измениться. Однако, основываясь на сообщениях и слухах из различных источников вроде Bloomberg или аналитиков, почти наверняка 2 из 4 новых iPhone 2020 года будут иметь тот же дизайн, что и iPad Pro.

EverythingApplePro опубликовала дизайн в координации с известным информатором Максом Вайнбахом (Max Weinbach), то есть утечка максимально достоверна. Кроме того, Джоб Проссер (Job Prosser), который опубликовал точную информацию о функциях и времени запуска iPhone SE, подтвердил, что это настоящий дизайн.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
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