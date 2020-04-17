iQOO Neo 3 получит качественные и громкие стереодинамики

Ожидается, что компания vivo представит смартфон iQOO Neo 3 уже 23 апреля. В преддверии выпуска устройства производитель уже несколько дней публикует информацию о некоторых его особенностях. Сегодня в китайской соцсети Weibo было опубликовано изображение, гласящее о том, что новый смартфон получит стереодинамики.

Сообщается, что iQOO Neo 3 будет оснащён двумя мощными стереодинамиками и Hi-Fi-усилителем мощностью до 125 дБ, которые обеспечат громкий и качественный звук без каких-либо искажений. Динамики будут размещены в достаточно больших, по меркам мобильного устройства, акустических коробках объёмом 1,05 кубических сантиметров.

Компания утверждает, что устройство сможет выдавать звук высочайшего качества, который удовлетворит даже требовательных пользователей. По этому параметру смартфон идеально подойдёт для игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Отметим, что ранее сегодня было опубликовано изображение, демонстрирующее заднюю панель смартфона с расположенным на ней тройным модулем камеры. Ожидается, что начальная стоимость iQOO Neo 3 составит $424.